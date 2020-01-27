Бузова ушла в отрыв в день снятия блокады

В день снятия блокады Ленинграда телеведущая устроила "огненный" девичник. Звезда пригласила самых близких подруг.
Все гостьи Ольги Бузовой были одеты в красное, интерьер заведения и фон для фотосессии соответствовали теме вечеринки. Веселое мероприятие прошло в ресторане.
Ведущая шоу "Дом-2" проявила чуткость, не забыв про день рождения близкой подруги Яны. Девушка родилась 27 января. Как только стрелка часов достигла 24:00, Ольга Бузова преподнесла ей подарок – двух гигантских розовых зайцев и цветы.
"С одним будешь спать, а со вторым сидеть", – объяснила подарок Ольга Бузова в своем "Инстаграм".
Отметим, 27 января отмечается день снятия блокады Ленинграда. Полгода назад Ольга Бузова, уроженка Санкт-Петербурга, неудачной пошутила со словом "блокадница". Вэтом году на знаменательную дату артистка в своем блоге никак не отреагировала.
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