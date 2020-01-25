Бросил Аллу Пугачеву с детьми: Максим Галкин сбежал от жены на другой конец света

Юморист опубликовал в соцсети серию видеозаписей из-за границы. Можно предположить, что Максим Галкин отправился туда на гастроли.
Отметим, ранее стало известно, что около замка телеведущего и Примадонны в деревне Грязь Московской области собираются возводить многоэтажки. Лес же, окружающий замок звездной семьи, намерены вырубить.
Как писали "Дни.ру", Максим Галкин с другими жителями близлежащих деревень собирается отстаивать лес. Также выяснилось, что на данной территории в 40-х годах 20-го века шли ожесточенные бои с немцами. Местные обитатели считают кощунством ставить здесь большие дома.
Напомним, Максим Галкин удивил россиян новым образом. Он поделился в соцсети снимком с бородой и усами. Многим поклонникам показалось, что телеведущий в таком виде похож на Иисуса Христа. Другие сравнили юмориста со Стариком Хоттабычем, Графом Монте Кристо, Джеком Воробьем и другими персонажами кино и литературы.
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