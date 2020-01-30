"Я режу кожу": голая Светлана Бондарчук удивила россиян странным признанием

51-летняя Светлана Бондарчук предстала абсолютно обнаженной. Откровенный ролик вызвал бурю эмоций у россиян.



Светская львица разместила видео в своем инстаграм-аккаунте. Светлана Бондарчук разделась догола во время отдыха на Мальдивах, который провела со своим возлюбленным Сергеем Харченко.

На эротических кадрах модель нагишом подходит к окну и раздвигает занавески. При этом видно, как колышется ее грудь. После этого Светлана Бондарчук выходит на улицу. Примечательно, что на видео звезда снята со спины. Но этого хватило, чтобы вызвать переполох в Сети.

При этом знаменитость опубликовала грустное стихотворение, удивившее поклонников. "Солнце, я становлюсь твоим лучом// Я режу кожу и оголяю нервы непритворно// Соли не будет мало тем, кто станет первым// Слово утонет в голосе минутной боли…//".

"С ума сойти", "На это можно смотреть вечно", "Глаз не оторвать", "Потрясающая!!! Настоящее эстетическое удовольствие!", "Красивая вы девушка!", "Огонь", "Безумно грустное стихотворение", - высказались подписчики Светланы Бондарчук. Примечательно, что на сей раз никто из хейтеров не стал ругать модель за откровенные кадры.