"Я режу кожу": голая Светлана Бондарчук удивила россиян странным признанием

Светская львица разместила видео в своем инстаграм-аккаунте. Светлана Бондарчук разделась догола во время отдыха на Мальдивах, который провела со своим возлюбленным Сергеем Харченко.
На эротических кадрах модель нагишом подходит к окну и раздвигает занавески. При этом видно, как колышется ее грудь. После этого Светлана Бондарчук выходит на улицу. Примечательно, что на видео звезда снята со спины. Но этого хватило, чтобы вызвать переполох в Сети.
При этом знаменитость опубликовала грустное стихотворение, удивившее поклонников. "Солнце, я становлюсь твоим лучом// Я режу кожу и оголяю нервы непритворно// Соли не будет мало тем, кто станет первым// Слово утонет в голосе минутной боли…//".
"С ума сойти", "На это можно смотреть вечно", "Глаз не оторвать", "Потрясающая!!! Настоящее эстетическое удовольствие!", "Красивая вы девушка!", "Огонь", "Безумно грустное стихотворение", - высказались подписчики Светланы Бондарчук. Примечательно, что на сей раз никто из хейтеров не стал ругать модель за откровенные кадры.
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