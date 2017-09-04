Как развлекается Бондарчук после разрыва с мужем

Прошло немало времени с тех пор, как Светлана и Федор Бондарчук объявили о своем расставании. Судя по аккаунту, который ведет пока еще супруга режиссера, Света не отчаивается. Наоборот, она ведет активный образ жизни, о чем сообщает поклонникам, публикуя красочные видео и фото.