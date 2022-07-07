Светлана Витальевна Бондарчук модель, телеведущая, редактор

Окончила библиотечный факультет Института культуры. В молодости занималась фехтованием, кандидат в мастера спорта. Девушку не устраивала собственная внешность, и бабушка отправила ее на кастинг, чтобы внучка приобрела уверенность в себе. Светлана выиграла конкурс Burda Moden и стала моделью.

Потом работала ведущей на телеканале "Домашний" в программах "Модная прививка" и "Одень свою подругу". На телеканале СТС Бондарчук появилась в качестве ведущей и председателя жюри телеконкурса "Ты - супермодель".

В 2006 году стала главным редактором журнала Hello!