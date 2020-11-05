Окончила библиотечный факультет Института культуры. В молодости занималась фехтованием, кандидат в мастера спорта. Девушку не устраивала собственная внешность, и бабушка отправила ее на кастинг, чтобы внучка приобрела уверенность в себе. Светлана выиграла конкурс Burda Moden и стала моделью.
Потом работала ведущей на телеканале "Домашний" в программах "Модная прививка" и "Одень свою подругу". На телеканале СТС Бондарчук появилась в качестве ведущей и председателя жюри телеконкурса "Ты - супермодель".
В 2006 году стала главным редактором журнала Hello!
Народ в шоке от вывалившей все Светы
Знаменитость удивила миниатюрной особенностью
Люди потешаются над Светланой
Женщина устала терпеть негатив
Светская львица показала стройные формы
Артистка не стала стесняться
Скобцева была строга с ней
Поклонники шокированы пикантными образами звезды
Вы счастливы? — Не скажете! Едва ли! И лучше — пусть! Вы слишком многих, мнится, целовали, Отсюда грусть. Всех героинь шекспировских трагедий Я вижу в Вас. Вас, юная трагическая леди, Никто не спас! Вы так устали повторять любовный Речитатив! Чугунный обод на руке бескровной— Красноречив! Я Вас люблю. — Как грозовая туча Над Вами — грех — За то, что Вы язвительны и жгучи И лучше всех, За то, что мы, что наши жизни — разны Во тьме дорог, За Ваши вдохновенные соблазны И темный рок, За то, что Вам, мой демон крутолобый, Скажу прости, За то, что Вас — хоть разорвись над гробом! Уж не спасти! За эту дрожь, за то—что — неужели Мне снится сон? — За эту ироническую прелесть, Что Вы — не он. М.Ц. ???