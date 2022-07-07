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Светлана Витальевна Бондарчук

модель, телеведущая, редактор
Светлана Витальевна Бондарчук
  • Дата рождения: 17 декабря 1968
  • Место рождения: Москва, СССР
  • Знак зодиака: Стрелец
  • Рост: 177
  • Вес: 55
  • Жена/Муж: бывший муж - Федор Бондарчук
  • Дети: сын Сергей и дочь Варвара

Окончила библиотечный факультет Института культуры. В молодости занималась фехтованием, кандидат в мастера спорта. Девушку не устраивала собственная внешность, и бабушка отправила ее на кастинг, чтобы внучка приобрела уверенность в себе. Светлана выиграла конкурс Burda Moden и стала моделью.

Потом работала ведущей на телеканале "Домашний" в программах "Модная прививка" и "Одень свою подругу". На телеканале СТС Бондарчук появилась в качестве ведущей и председателя жюри телеконкурса "Ты - супермодель".

В 2006 году стала главным редактором журнала Hello!

Видео

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