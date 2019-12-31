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"Можно и мальчика, и девочку": 51-летняя Бондарчук о детях для нового избранника

Светлана Бондарчук. Фото: www.globallookpress.com
Экс-супруга режиссера Федора Бондарчука, модель Светлана Бондарчук счастлива с новым избранником. 51-летняя светская львица даже задумалась о детях.
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Светлана Бондарчук продолжительное время встречается с директором дизайнерского агентства Сергеем Харченко. В отношениях влюбленных царит взаимопонимание. Модель даже задумалась об общих наследниках.

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Светлана Витальевна Бондарчук модель, телеведущая, редактор

"Я бы хотела еще детей от своего нынешнего мужчины. Было бы замечательно, если бы, помимо наших уже имеющихся детей, которых достаточное количество, у нас появился общий ребенок. Наверное, мальчик был бы лучше. Мне как-то с мальчиками понятнее. Хотя девочка тоже хорошо. Можно и мальчика, и девочку", – цитирует Светлану Бондарчук сайт "Комсомольская правда" со ссылкой на шоу "Детектор лжи" на ютуб-канале издания Tatler.

Между тем оформлять отношения модель не хочет. Светская львица считает, что можно прожить счастливо и без штампа в паспорте.

Бондарчук осознает, что желание стать матерью в 51 год вызовет негативную реакцию общественности. Как, впрочем, и признание в том, что она не любит, когда ее называют бабушкой.

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Публикация от Sveta RU Bondarchuk (@a030aa)

Кроме того, светская львица часто подвергается нападкам из-за пристрастия к откровенным нарядам и смелым фотосессиям. По словам Светланы, на критику внешнего вида она перестала обращать внимание.

"Меня смущают не морщины, а проблемы с работой организма. Я вижу на примере своей мамы. Она за последние годы стала чувствовать себя заметно хуже. Конечно, меня очень беспокоит, что в скором времени я могу с этим столкнуться", – поведала Светлана Бондарчук.

Также светская львица не стала скрывать, что развод с Федором Бондарчуком для нее стал испытанием. Между тем о расставании с мужем она не жалеет.

"Развестись с человеком, с которым я жила большой отрезок жизни, сложно. Вопрос нашего разрыва связан с кризисом в отношениях. Но никто никого не уводил и ни к кому не уходил. У нас не было разлучников", – заверила Светлана Бондарчук. 

31 декабря 2019, 11:31
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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Дай больной дочке толк, дура старая, каланча с зубами кролика Бакси. Какие дети, кому и что ты хочешь доказать? Если Федору, то он давно на тебя her положил, у него другая семья и к тебе он никогда больше не вернется. Я вот смотрю, тебя везде так много, и удивляюсь, как с такой идиоткой Федор мог столько прожить?
Гость
Ответить
Ей бы и с девочками понятнее было, если бы свою дочку сама растила(
1

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