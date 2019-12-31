"Можно и мальчика, и девочку": 51-летняя Бондарчук о детях для нового избранника

Экс-супруга режиссера Федора Бондарчука, модель Светлана Бондарчук счастлива с новым избранником. 51-летняя светская львица даже задумалась о детях.

Светлана Бондарчук продолжительное время встречается с директором дизайнерского агентства Сергеем Харченко. В отношениях влюбленных царит взаимопонимание. Модель даже задумалась об общих наследниках.

"Я бы хотела еще детей от своего нынешнего мужчины. Было бы замечательно, если бы, помимо наших уже имеющихся детей, которых достаточное количество, у нас появился общий ребенок. Наверное, мальчик был бы лучше. Мне как-то с мальчиками понятнее. Хотя девочка тоже хорошо. Можно и мальчика, и девочку", – цитирует Светлану Бондарчук сайт "Комсомольская правда" со ссылкой на шоу "Детектор лжи" на ютуб-канале издания Tatler.

Между тем оформлять отношения модель не хочет. Светская львица считает, что можно прожить счастливо и без штампа в паспорте.

Бондарчук осознает, что желание стать матерью в 51 год вызовет негативную реакцию общественности. Как, впрочем, и признание в том, что она не любит, когда ее называют бабушкой.

Кроме того, светская львица часто подвергается нападкам из-за пристрастия к откровенным нарядам и смелым фотосессиям. По словам Светланы, на критику внешнего вида она перестала обращать внимание.

"Меня смущают не морщины, а проблемы с работой организма. Я вижу на примере своей мамы. Она за последние годы стала чувствовать себя заметно хуже. Конечно, меня очень беспокоит, что в скором времени я могу с этим столкнуться", – поведала Светлана Бондарчук.

Также светская львица не стала скрывать, что развод с Федором Бондарчуком для нее стал испытанием. Между тем о расставании с мужем она не жалеет.

"Развестись с человеком, с которым я жила большой отрезок жизни, сложно. Вопрос нашего разрыва связан с кризисом в отношениях. Но никто никого не уводил и ни к кому не уходил. У нас не было разлучников", – заверила Светлана Бондарчук.