51-летней Бондарчук крепко досталось за пикантные фото

Главный редактор Hello! Светлана Бондарчук нарвалась на критику после публикации откровенных снимков. Популярный блогер считает, что 51-летней знаменитости стоит заняться карьерой и детьми, а не думать о собственном теле.

Лена Миро не согласилась со словами Светланы Бондарчук о том, что в 50 лет жизнь женщины продолжается. Блогер сравнила звезду с главной героиней картины "Москва слезам не верит". "Катерина, залетев в молодости от Родиона, в 40 лет нашла пьяного Гошу и решила, что жизнь у нее только вот-вот началась", – написала она.

По словам блогера, в таком взрослом возрасте женщины не должны оголяться на камеру и выкладывать откровенные снимки в социальных сетях, чтобы привлечь мужчин. В приоритете у них должны быть "другие ценности": построение успешной карьеры, зарабатывание денег или же забота о родных и близких.

"Светка ставит знак равенства между половой жизнь и жизнью вообще. Как и героиня фильма Катерина, кстати. Для них жизнь – это половое счастье... Для нормальных женщин жизнь – это все-таки про диаметрально противоположное", – выразила мнение популярный блогер.

Ранее Светлана Бондарчук затронула в своем микроблоге проблему возраста. Главный редактор журнала Hello! заявила, что в России женщины 40 и 50 лет часто страдают от травли. "Что это? Зависть? Желание перенести свои комплексы и несчастья на других? Ханжество? Или просто глупость?", – обратилась к поклонникам знаменитость.