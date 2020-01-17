"Просто глупость?": Светлана Бондарчук набросилась на россиян после травли за "голые" фото

Светская львица вышла из себя из-за очередной волны негативных откликов под ее "полуголыми" фото. Главреду журнала Hello! не дает покоя, что фолловеры постоянно травят ее за желание обнажаться для съемок.
В своем "Инстаграм" Светлана Бондарчук задалась вопросом: "Почему в России такой буллинг взрослых женщин и чаще этой травлей занимаются сами женщины?". Затем она ответила. Журналистка полагает, что соотечественницы слишком закомплексованы и "зациклены на возрасте". В итоге они мучают себя и окружающих, сообщает "Экспресс газета".
"Что это?? Зависть? Желание перенести свои комплексы и несчастья на других? Ханжество? Или просто глупость?" - набросилась на критиков Светлана Бондарчук. Модель не собирается отказываться от своих "обнаженных" снимков.
Напомним, Федор и Светлана Бондарчук прожили в браке более 25 лет, пока режиссер не бросил модель ради актрисы Паулины Андреевой, которая младше него на 21 год. Главред журнала Hello! тоже не долго оставалась одна. Она встречается с 44-летним директором дизайнерского агентства Сергеем Харченко.
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