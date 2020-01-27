У сильно изменившейся Пугачевой не закрывается рот после пластики

Алла Пугачева в последнее время стала выглядеть невероятно молодо и ухоженно, отмечают наблюдательные поклонники. Говорят, 70-летняя Примадонна прибегла к помощи пластического хирурга. Свежее фото певицы произвело эффект разорвавшейся бомбы.

Алла Пугачева, по всей видимости, очень рада результату (если действительно прибегала к помощи пластики). Раньше она редко выкладывала собственные фото, а теперь делает это с завидной регулярностью. На сей раз Примадонна обнародовала кадр, на котором снята крупным планом с красной помадой на губах. "С утра? Губы красные? Берегись! Опасна я", – кокетливо подписала снимок 70-летняя артистка.

Поклонники пришли в восторг. Певица Наташа Королева немедленно отреагировала: "Вау!! Секси ротик!!! Алла Борисовна украдут (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)". Другие отметили невероятную молодость Пугачевой – гладкую кожу и ухоженные волосы. Нашлись и те, кто высказал мнение, будто на последних фото 70-летняя Примадонна выглядит лучше дочери, певицы Кристины Орбакайте.

Не обошлось и без критических отзывов. Пользователи Сети заявили, что у Аллы уже рот не закрывается из-за пластических операций, которые та якобы перенесла. Другие напомнили о существовании фильтров для фото, которыми явно умеет пользоваться Примадонна. Будто именно благодаря им она выглядит на 30 с хвостиком. Третьи высказали мнение, что Алле Пугачевой пора перестать в 70 лет пытаться выглядеть на возраст в два раза меньше. Дескать, попытки молодиться жалки и глупы.