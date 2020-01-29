Вид Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова вызвал шок

Первой творческую карьеру начала Примадонна. Это и неудивительно, ведь она старше остальных. Ее дебютный клип на песню "Арлекино" вышел в свет в далеком 1976 году. На видео Алла Борисовна танцует в комбинезоне с брюками-клеш и белой рубашке. Запись сделана на станции метро "Арбатская" в Москве.
В 1988-м клип на песню "Кармен" выпустил Филипп Бедросович. Артист много танцует в кадре, компанию ему составляет женщина в образе цыганки. В ролике поп-короля эстрады "засветился" певец Борис Моисеев, который уже тогда шокировал публику смелыми нарядами.
Спустя два года россияне познакомились с творчеством Баскова. Песня "Где мне найти тебя" полюбилась многим, и у будущего "золотого голоса России" появились преданные поклонники. Николай буквально с первых секунд сразил публику приятным тембром и сильным вокалом. По сценарию в ролике артист помогает женщине, у которой сломалась машина.
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