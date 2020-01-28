"Вызывает опасения возраст": хирург откровенно о резко изменившемся лице Аллы Пугачевой

На последних фото 70-летняя артистка выглядит больше похожей на свою дочь Кристину Орбакайте. Россияне гадают: куда исчезли морщины Примадонны?
Медик отметила, что в век интернет-технологий, в первую очередь стоит обратить внимание на так называемые "фильтры" и "маски" в "Инстаграм", а не подозревать сразу Аллу Пугачеву в том, что она побывала у хирурга. По словам врача, с помощью этих функций сейчас можно "нарисовать" любое лицо.
"Скорее всего, певица прошла курс массажей лица, их сейчас великое множество, и с их помощью можно очень эффективно скорректировать формы. Ложиться под нож совершенно не обязательно", – приводит слова Еприкян "7Дней". Кроме того, она отметила, что Алла Пугачева, возможно, проколола курс витаминов. "Это прекрасно разглаживает морщины", - констатировала эксперт.
По мнению хирурга, если Алла Пугачева все же решится на какую-либо операцию, то не каждый медик возьмется ее делать. "У многих вызывает опасения возраст пациента, если ему, допустим, за 60. Имеет значение не физиологический возраст, а общее состояние организма", – заявила Еприкян.
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