Киркоров и Басков могут спать спокойно: звезда сериала "Полицейский с Рублевки" отказалась штурмовать шоу-бизнес

Звезда сериала "Полицейский с Рублевки" Ростислав Гулбис, как оказалось, личность разносторонняя. Он не только отличный актер, но и талантливый музыкант.

Ростислав Гулбис окончил музыкальную школу имени П.И. Юргенсона по классу скрипки. За годы учебы парень освоил клавишные, гитару и ударные.

"После скрипки в принципе все инструменты струнные легко поддаются, потому я цеплялся за все", - призналась звезда сериала "Полицейский с Рублевки" в беседе с "Дни.ру".

Еще в школьные годы Ростислав и его приятель основали панк-рок группу. Музыкой юноши зарабатывали деньги на карманные расходы. В основном исполняли каверы популярной в то время группы "Король и Шут". Спустя время дуэт распался. Гулбис стал частью другого молодежного коллектива.

Позже Ростислав и его школьный друг возобновили работу группы. Ребята решили назваться "Highgate".

"Есть такое кладбище. Готическая группа с готическим уклоном. Там был тяжеляк, скрипка, гитара. Даже записали песню с Анной Старшенбаум, актрисой. Мы с ней с детства знакомы, в одном дворе росли. У нас очень хорошо получалось. Мы выступали в "Точке", но потом мы поняли, что у нас не получается зарабатывать деньги этим", – признался Гулбис.

Коллектив решено было распустить. Ростислав решил сосредоточится на актерской карьере, а его приятель получил должность в управе одного из районов Москвы. По словам звезды сериала "Полицейский с Рублевки", он и его друг теперь иногда встречаются и играют блюз за бутылочкой виски. Артист не исключает, что когда-нибудь возобновит музыкальную карьеру.

"Есть очень много песен, которые хорошие. И на тот момент не хватало денег, чтобы реализовать. Очень сложно записать все, свести грамотно. Не хватает домашнего компьютера, для этого нужна студия. Цель – сделать студию музыкальную", – поделился планами Ростислав Гулбис.

Между тем о большой сцене артист не грезит. Амбиций потеснить на звездном Олимпе Филиппа Киркорова и Николая Баскова у звезды сериала "Полицейский с Рублевки" нет. Звезды отечественного шоу-бизнеса могут спать спокойно.

"А че мне там делать? У меня вокал не такой. Мне не нравятся пышные костюмы. Я фанат рока. Мне нравится "заряжать" в подвалах", - резюмировал Гулбис.

Добавим, что 30 января состоится премьера российского фантастического боевика "Кома". Режиссер картины Никита Аргунов. Одну из главных ролей в ленте исполнил актер Ростислав Гулбис. Фильм расскажет о молодом архитекторе. Герой разбивается в ДТП и впадает в кому. Он оказывается в другом мире, который похож на реальность, но со своими законами.