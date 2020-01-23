Наглая Бузова одурачила миллионы доверчивых людей

Знаменитость обогнала по популярности у пользователей социальной сети "Инстаграм" спортсмена Хабиба Нурмагомедова. Если раньше у Ольги было порядка 17 миллионов подписчиков, то буквально за месяц их количество увеличилось до 19 миллионов.
Ранее Бузова проигрывала Нурмагомедову в борьбе за популярность в Сети. Сейчас она обогнала его на один миллион фанатов. Для этого поющая телеведущая использовала хитрый трюк – просто ограничила доступ к своей странице тем, кто на нее не подписан.
Впрочем, как отмечает издание Teleprogrammma.pro, в скором будущем спортсмен может взять реванш. Известно, что 18 апреля боец сойдется в поединке с Тони Фергюсоном. Это событие способно принести чемпиону несколько дополнительных миллионов подписчиков.
Аудитория тех, кто подписан на Бузову и Нурмагомедова, разительно отличается. У Хабиба как минимум половина – иностранцы, у Ольги в основном россияне.
Напомним, что недавно телеведущая опубликовала новый клип на песню "В огне". В нем знаменитость предстает то в красивых платьях, то в купальнике. По всей видимости, композиция посвящена новому роману Бузовой. Артистка встречается с блогером Давидом Манукяном.
Популярные темы форума
Куда делась Аида Ведун?
Историк Соколов
КРАХ!!!
про климакс
Михаил Мишустин
Уже начать бояться?!
Чайка слетел...
Замуж выходили за военных,лётчиков ,рпбочих,водителей
Супер монарх!Жириновский давно предлагает сделать в России монархию.
Рак и стрелец