"Твои губы на мне": эротичные кадры с Бузовой возмутили народ

На днях знаменитость опубликовала новый клип на песню "В огне". В нем Ольга предстает то в красивых платьях, то в купальнике. По всей видимости, композиция посвящена новому роману Бузовой. Сейчас артистка встречается с блогером Давидом Манукяном.
"Мои дорогие. Надеюсь, что получилось красиво. Оля Бузова. "В огне". Я вас люблю", – обратилась к поклонникам певица. Ролик она разместила на видеохостинге "Ютуб".
За сутки клип набрал 773 тысячи просмотров. Пользователи оценили новое творение звезды отечественного шоу-бизнеса. Лайки поставили около 13 тысяч человек.
Несмотря на хорошие показатели, на Ольгу обрушился шквал критики. Россияне возмутились откровенными кадрами. Злопыхатели принялись на все лады оскорблять артистку. Они прошлись не только по вокальным данным Бузовой, но и по ее внешности.
"Я пересмотрела два раза клип и наконец поняла, почему людям не нравится. Ну ладно суперсильного голоса нет, ведь все обработано и звучит вроде ничего. Но все возмущены почему-то. Я Вам скажу, почему. Вы не гламурная и не сексуальная, а пытаетесь такой быть", "Самой не жалко времени и сил, потраченных на это? Все очень банально", "Порнография и бездарность. Смотреть невозможно на это безобразие", – высказались комментаторы.
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