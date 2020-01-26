Перекроили: лицо кардинально изменившейся Пугачевой вызвало оторопь

Поклонники Аллы Борисовны Пугачевой пребывают в шоке. На дне рождения Игоря Николаева Примадонна появилась с совершенно неузнаваемым лицом. У 70-летней звезды пропали все морщины.



Преобразования Примадонны вызвали у поклонников неоднозначную реакцию. Одни одобрили внешний вид Пугачевой, другие посчитали, что подобные перемены – слишком явные.



Поводом для обсуждений стал и свежий снимок, опубликованный в "Инстаграме" Аллы Борисовны. На нем звезда запечатлена рядом с Александром Буйновым. "Гуляем с друзьями по-китайски. С Новым годом!", – подписала знаменитость снимок, сделанный в одном из московских заведений.



Примечательно, что теперь Примадонну сравнивают с Лаймой Вайкуле. По мнению пользователей Сети, певицы обратились к одному и тому же пластическому хирургу, оттого так похожи друг на друга.

Ранее сообщалось, что шоумен Максим Галкин улетел от Аллы Пугачевой в Новую Зеландию. Примадонна с Лизой и Гарри остались в Москве.

Юморист опубликовал в соцсети серию видеозаписей из-за границы. Можно предположить, что Максим Галкин отправился туда на гастроли.

