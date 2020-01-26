Перекроили: лицо кардинально изменившейся Пугачевой вызвало оторопь

Рак у Анастасии Заворотнюк Гороскоп Форум Новости "Дом-2" Эксклюзив

Топ новостей

Следственные органы раскрыли шокирующие данные о Цымбалюк-Романовской
Меньщиков из "Дома-2" разбился в аварии
Дорогая и серьезная операция: дочь разрыдалась из-за сменившей пол Кравец
"Это же подлость": мать откровенно о расставании Пелагеи с мужем
Официальное заявление отказавшегося от всех Сергея Лазарева
партнеры
Воскресенье 26 января
Лента новостей
09:57
День колдунов: названа жуткая опасность 28 января
08:21
Порадуй скотину: необычные приметы на 27 января
18:29
Дональд Трамп прилюдно сел в лужу
17:11
"Потрясение и предательство": жуткому виду запустившего себя Григорьева-Апполонова нашли объяснение
16:55
"Прикрывается трупами": Галкину врезали за гнусную спекуляцию
16:22
Отвергнутый Газманов поставил жесткий ультиматум избраннице
15:52
Лобода похвасталась удивительным раритетным фото
15:06
"Не могу больше молчать": жена Семака рассказала о пополнении
14:44
Вырезавшая грудь Кудрявцева поделилась неожиданным снимком
14:23
Влез в долги: появились данные о неприятном положении Прилучного
13:53
"Нам врали": Басилашвили разразился гневной речью
13:27
Высоцкая показала сына-подростка после пропажи
12:48
"Мордой по асфальту таскали": покрасневшая Бузова вызвала ужас
12:15
"Так постарел": Боярский без шляпы напугал россиян своим видом
11:47
Кристина Асмус сообщила о большой потере
11:20
Земфира сделала важное заявление после слухов о тяжелом заболевании
10:54
Бросил Пугачеву с детьми: Галкин сбежал от жены на другой конец света
10:37
Разъяренный Лукашенко набросился на подчиненных
10:13
"Упал лицом": сын Бледанс серьезно пострадал
10:07
"Вам не надоело еще?": родных Заворотнюк требуют к ответу
08:01
Ермилов день: зачем сидеть дома и следить за кошками 26 января
06:08
"Не спасет от заражения": над сыном Рудковской нависла страшная угроза
04:09
"Во все тяжкие": Кейт Миддлтон приписали отношения на стороне
01:57
"Приведет к печальному концу": Батрутдинов рискует остаться без семьи
00:03
Клявер прилюдно взял соблазнительную Славу за столом
21:41
"Похож на лик с иконы": резко преобразившийся Галкин стал копией Иисуса Христа
21:39
В России изменился подход к питанию домашних животных
21:31
Массовое ДТП в Петербурге: столкнулись четыре машины
21:04
"Он покойник": Зеленский поплатился за роковую ошибку
21:00
Восстанавливающие невинность Кравец хирурги сцепились перед операционной
20:55
"У Шаляпина теперь Танечка": певца поймали в компании новой пассии
20:50
Больной с подозрением на новый вирус попал в больницу в Петербурге
20:18
Сразу с двумя: одинокий Батрутдинов пустился во все тяжкие в Таиланде
19:31
"Злой рок": больная раком Заворотнюк оказалась на грани смерти
18:47
Марсианская вода оказалась пригодной для жизни
17:59
Пропавшего Бурунова из "Полицейского с Рублевки" нашли в клинике
17:54
Автор "Дома-2" вернет Гурченко с того света с помощью технологий
17:48
Шоу "Слабое звено" вернется на телеэкраны с прежней ведущей
17:21
Рассвирепевшая Малышева побила подростков в эфире Первого канала
17:18
"Кто пустил без шапочки?": звезда "Универа" Рудова голая заявилась в бассейн
17:08
Лекарство от рака нашли в подорожнике и календуле
17:01
Произойдет чудо: предсказано будущее России после ухода Путина
16:50
"С температурой под 40": звезда "Дома-2" оставила больного сына без помощи
16:37
"Это отстой просто!": Гузеева довела невесту до срыва и сравнила ее с проституткой
16:30
Шесть человек погибли из-за стрельбы в немецком городе
16:13
"Цены снизьте": люди взвыли от стоимости проезда по Крымскому мосту
16:02
Народ в ужасе от вида погребенной заживо актрисы сериала "Крепостная"
15:58
"Сваху уважать надо!": взбешенная Сябитова сорвалась на гостя в эфире
15:53
"Тихушница-психопатка": что стоит за подозрительным поведением Фриске
15:49
"Каждая секунда на счету": Лопырева молит о деньгах на лечение ребенка
15:38
В Китае сделали первый снимок смертоносного коронавируса
15:22
Необычный симптом позволит выявить рак на ранней стадии
15:13
Изменившуюся до неузнаваемости Стриженову перепутали с Пугачевой
15:13
"Мне безумно хотелось отвернуться и больше на это не смотреть": пронзительная исповедь Лолиты о любви
15:10
Перенесший микроинсульт Вячеслав Добрынин поставил на себе крест
14:57
Дочь Топурии под смех мамы рассказала о зверствах
14:55
"Неумный поступок": простофилю Зеленского крупно подставили
14:44
Предложение на кладбище: актриса российских сериалов шокировала Корчевникова
14:41
Умерла старейший практикующий хирург России
14:31
Дорожащий растительностью Галкин борется за комфорт Пугачевой
14:13
В Китае объявлен высший уровень угрозы из-за коронавируса
14:05
Стриженова получила удар из-за "бездарной" дочери
13:41
Как правильно готовить кофе
13:36
"Стояла над ним с подушкой": измученная издевательствами актриса "Кухни" Ксенофонтова о попытке убийства
13:31
Пьяный россиянин застрелил сторожа из охотничьего ружья в ходе ссоры
13:28
Юлечка забрала: сына Рязановой похоронят возле Началовой
13:25
Совет экспертов: как избежать переутомления
13:04
Как обезопасить себя во время интернет-шопинга
13:03
Житель Вологодской области изнасиловал и избил до смерти пенсионерку
12:58
Черной от горя Рязановой стало плохо у гроба сына
12:40
У беременной Костенко обнаружили аномалию
12:34
"Что ты меня позоришь?": Игорь Крутой публично обратился к родному человеку
12:25
"Не девушка, а мечта": Загитова переплюнула Волочкову
12:23
Умер командовавший десантом в Афганской войне генерал-майор
12:17
"Досталось за то, что я толстый": Тарасова разнесла Уткина в пух и прах
12:09
Кровоизлияние в мозг и кома: пережившая нападение звезда сериала "Убойная сила" борется за жизнь
12:00
На Урале женщина выпала из окна на девятом этаже
11:54
"Разоблачили всю гнилость": скандальное заявление ЦРУ произвело фурор
11:44
Мышьяк в рисе: диетолог предупредила об опасности
11:39
Очень интересно: врач обрисовал неожиданные перспективы умирающей Заворотнюк
11:22
Для пациентов с коронавирусом в кратчайшие сроки построят больницу
11:20
Седокова показала выпирающие соски крупным планом
11:09
Есть жертвы: в Ярославле столкнулись легковушка и два автобуса
11:01
Звезде сериала "Склифосовский" всадили нож в спину на шоу Шепелева
10:56
Ошарашенный Винокур вышел из себя из-за громкого скандала
10:44
"Внутри меня фейерверк": российский фигурист не смог сдержать слез
10:43
Кончаловский сообщил о смерти после пропажи сына
10:25
Десять тысяч долларов за голову: Урганта чуть не убили из-за шутки
10:01
Орлова заговорила о свадьбе после слухов о связи с Кадони
10:01
Подруга выставила Собчак на посмешище
09:54
"120% точности": Лукашенко похвастался невероятным достижением
09:52
Есть пострадавшие: на Урале в жилом доме взорвался газ
09:33
Резко похудевшая Дубцова удивила народ внешним видом
09:26
Казус на встрече Путина с принцем Чарльзом шокировал народ
09:15
Число жертв коронавируса возросло
08:56
Меган Маркл и принца Гарри с позором выкинули из семьи после мерзкого предательства
08:55
"Постоянно крики, вонь": дочь Марии Шукшиной выступила с заявлением
08:45
В Москве школьницы наелись снега и были срочно госпитализированы
08:20
Алсу взорвалась из-за чудовищной травли дочери
08:18
Актриса Светлана Светличная: Врачи помогали сыну уйти из жизни!
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Каждая секунда на счету": Лопырева молит о деньгах на лечение ребенка
"Цены снизьте": люди взвыли от стоимости проезда по Крымскому мосту
"Сваху уважать надо!": взбешенная Сябитова сорвалась на гостя в эфире
В Китае сделали первый снимок смертоносного коронавируса
"Тихушница-психопатка": что стоит за подозрительным поведением Фриске
"Это отстой просто!": Гузеева довела невесту до срыва и сравнила ее с проституткой
Шоу-бизнес

Перекроили: лицо кардинально изменившейся Пугачевой вызвало оторопь

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Поклонники Аллы Борисовны Пугачевой пребывают в шоке. На дне рождения Игоря Николаева Примадонна появилась с совершенно неузнаваемым лицом. У 70-летней звезды пропали все морщины.
прочитано 1407 раз

Преобразования Примадонны вызвали у поклонников неоднозначную реакцию. Одни одобрили внешний вид Пугачевой, другие посчитали, что подобные перемены – слишком явные.

ПО ТЕМЕ

Бросил Пугачеву с детьми: Галкин сбежал от жены на другой конец света

В гробу видала: Пугачева вслед за Боярским отказалась почтить память Караченцова

 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

Поводом для обсуждений стал и свежий снимок, опубликованный в "Инстаграме" Аллы Борисовны. На нем звезда запечатлена рядом с Александром Буйновым. "Гуляем с друзьями по-китайски. С Новым годом!", – подписала знаменитость снимок, сделанный в одном из московских заведений.

Примечательно, что теперь Примадонну сравнивают с Лаймой Вайкуле. По мнению пользователей Сети, певицы обратились к одному и тому же пластическому хирургу, оттого так похожи друг на друга.  

Ранее сообщалось, что шоумен Максим Галкин улетел от Аллы Пугачевой в Новую Зеландию. Примадонна с Лизой и Гарри остались в Москве. 

Юморист опубликовал в соцсети серию видеозаписей из-за границы. Можно предположить, что Максим Галкин отправился туда на гастроли.

26 января 2020, 10:53
ФОТОРЕПОРТАЖ

Звезды собрались на концерте в честь юбилея Пугачевой

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Разъяренный Лукашенко набросился на подчиненных
"Он покойник": Зеленский поплатился за роковую ошибку
Казус на встрече Путина с принцем Чарльзом шокировал народ
Обнародована личная переписка Мишустина после назначения премьером

Шоу-бизнес

"Бить морду ": муж известной певицы взбесился из-за подлой подставы Шепелева
Перекроили: лицо кардинально изменившейся Пугачевой вызвало оторопь
"Фу! Надоели!": взбудораженным из-за Заворотнюк напомнили об умирающих детях
"Стареем": изменившуюся Алсу не узнали после травли

Проишествия

В Москве безработный снял скальп с матери-пенсионерки
Выстрел в упор: жестокое убийство ветерана из-за Зеленского шокировало народ
Жуткая трагедия: умер наткнувшийся на лыжу российский турист
Пожар в ЖК "Алые паруса" в Москве унес жизни двух человек

Lifestyle

Костолевский впервые рассказал о взрослом внебрачном сыне
"Иисус Христос" снова на столичной сцене: только четыре спектакля
Вдовец десять дней возил разлагающийся труп жены по соседним городам
Самая дорогая эскортница делает карьеру в большом кино
Шоу-бизнес

"Вам не надоело еще?": родных Заворотнюк требуют к ответу

Поклонники хотят узнать правду
Шоу-бизнес

Влез в долги: появились данные о неприятном положении Прилучного

Актера разыскивает налоговая
Шоу-бизнес

"Мордой по асфальту таскали": покрасневшая Бузова вызвала ужас

"Что с лицом?", – спрашивали подписчики
Шоу-бизнес

Бросил Пугачеву с детьми: Галкин сбежал от жены на другой конец света

Юморист улетел в Новую Зеландию

Гороскоп

Гороскоп на неделю
Гороскоп совместимости: Скорпион с другими знаками зодиака
Гороскоп на неделю
Орет и бесится: Мишустин сводит подчиненных с ума

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Не могу больше молчать": жена Семака рассказала о пополнении
"Досталось за то, что я толстый": Тарасова разнесла Уткина в пух и прах
"Внутри меня фейерверк": российский фигурист не смог сдержать слез
Знаменитая теннисистка обратилась в полицию из-за происков злопыхателей

Регионы

"Ждать недолго": над Крымским мостом нависла страшная угроза
На Сахалине рыбаков на льдине унесло в море (видео)
Сибирь утонула в сугробах (видео)
Защитный купол приподнялся над челябинским метеоритом (видео)
© 2015-2019 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru