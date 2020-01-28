"Полное отсутствие творческой мысли": стареющую Аллу Пугачеву гонят с телевидения

Эксперт комиссии по СМИ Общественной Палаты РФ Вадим Манукян считает, что Алла Пугачева устала от сцены, и ее время как артистки прошло. В пример он привел юбилейный концерт Примадонны.

Собеседник "Дни.ру" ответил на высказывания детского продюсера Екатерины Волковой. "Основная цель ее деятельности – помочь талантливым деткам найти себя в шоу-бизнесе. А как это сделать, если на экране в ежегодных новогодних программах будут одни и те же лица, да еще выступающие в формате, который уже давно устарел?", – задается вопросом Манукян.

Он объяснил, что именно поэтому Первый канал взял курс на новый формат, выиграв схватку за зрителя в новогоднюю ночь. "Выигрывает всегда тот, кто рискует, движется и не боится привлекать новые лица. Никто не говорит о том, что "старичков" нужно выгнать и сделать чисто молодежное шоу. Легенды эстрады могут делать дуэты с талантливой молодежью, что в эфире Первого канала и произошло", – заявил эксперт.

Что касается "России-1", то Манукян считает, что в отсутствие "комедии" в "Голубом огоньке" в новогоднюю ночь его оживило. "А дорогой сердцу Екатерины юмор был у них же в "Новогоднем параде звезд" перед самыми курантами. Произошло своеобразное зонирование жанров. Да, есть Ютуб, и молодежь может попытаться пробиться там, но это рулетка, и везет в нее далеко не всем, даже очень талантливым порой очень трудно пробиться к своему зрителю", – констатировал эксперт.

Высказался он и об Алле Пугачевой. "Я бы не сказал, что она не подходит по формату новогоднему шоу на Первом канале. В 2018 году у нее там был отличный клип. Другое дело, что в этот раз в шоу вклеили кусок юбилейного концерта Пугачевой, сделав ему своеобразную рекламу", – отметил Манукян.

Эксперт добавил, что 1 января у него была возможность полностью посмотреть этот концерт Аллы Пугачевой, который на его взгляд, не тянул на статус юбилейного концерта-возвращения. "Увидев полное отсутствие творческой мысли в этом шоу и усталость Аллы Борисовны, я посчитал, что время Пугачевой, как артистки, прошло", – вынес вердикт певице Вадим Манукян. При этом он для сравнения привел в пример шоу-возвращение французской исполнительницы Милен Фармер.