Все могут короли: Пугачевой простили хамскую выходку в Москве

Рак у Анастасии Заворотнюк Гороскоп Форум Новости "Дом-2" Эксклюзив

Топ новостей

Следственные органы раскрыли шокирующие данные о Цымбалюк-Романовской
Меньщиков из "Дома-2" разбился в аварии
Дорогая и серьезная операция: дочь разрыдалась из-за сменившей пол Кравец
"Это же подлость": мать откровенно о расставании Пелагеи с мужем
Официальное заявление отказавшегося от всех Сергея Лазарева
партнеры
Среда 22 января
Лента новостей
14:16
При хлопке газа под Москвой погиб человек
14:05
5 ошибок мужчин в отношениях
14:04
Церковный календарь православных праздников 2020 год
13:41
На Сахалине рыбаков на льдине унесло в море (видео)
13:36
Появилось сообщение о минировании станций московского метро
13:21
Роковая ошибка: стало известно о главном промахе Зеленского
12:51
"Иисус Христос" снова на столичной сцене: только четыре спектакля
12:42
В Ростове-на-Дону аварийно сел Superjet 100
12:26
Раскрыт способ заражения коронавирусом в Китае
12:09
Известный военный предупредил о ракетном ударе по Москве
11:56
В центре Петербурга погиб пенсионер
11:38
"Ему прямо плохо": специалист оценил состояние Меладзе рядом с Брежневой
11:37
Жители Китая в панике скупают маски из-за нового коронавируса
11:03
"Одержим тобой!": полуголая Кардашьян получила неожиданное признание
11:02
Украденные снимки лежачего Шумахера пытаются продать за бешеные деньги
10:46
В Сыктывкаре погиб знаменитый спасатель
10:38
Раскрыт диагноз госпитализированной звезды сериала "Любить по-русски"
10:37
Вид облысевшего Ивана Урганта вызвал ажиотаж
10:33
Конкурс "Миссис Вселенная" выиграла многодетная мать из России
10:17
"Незабываемая ночь!": Энистон спровоцировала новую волну слухов о романе с Питтом
10:12
Невозмутимый Трамп в нелепом виде прошелся перед камерами (фото)
09:59
Сестра Фриске ошарашила изменившейся фигурой после объявления о борьбе с опухолью
09:33
Онкобольной ведущий Беляев отказался от лекарств
09:24
Нахал Лукашенко публично обвинил Путина
09:19
Отрыв тромба: как распознать смертельную опасность
09:18
В салоне лайнера во время перелета произошло задымление
09:18
Обколотой Лере Кудрявцевой стало хуже
08:51
Придется защищаться: в России из-за аномально теплой зимы проснулись клещи
08:46
Талантливого сына Пугачевой и Галкина публично отчитали
08:31
Ведущий Дмитрий Шепелев об увольнении с Первого канала
08:21
Александра Емельяненко арестовали на 7 суток за пьяный дебош
08:16
"Все мы грешные!": Гузеева рассказала о пагубных зависимостях
08:06
В Москве налетчики в масках избили охранника и ограбили склад
08:01
Православный праздник связали с важным предсказанием на будущее
06:22
"Жесткий и непримиримый человек": двуличную Бузову вывели на чистую воду
04:17
Мнение общества не волнует: Ходченкова готовится к серьезному шагу
02:04
"Крутышка": дочь Орбакайте восхитила вокальными данными
00:39
"Образцовый семьянин, хороший отец": за Плющенко встали горой после слухов об измене
23:08
Володин выразил надежду на эффективную работу правительства
21:50
Ненасытный Алибасов набросился на молодую красавицу
21:36
"Глоток свежего воздуха": архивное видео молодой Пугачевой стало сенсацией
21:21
Памела Андерсон тайно вышла замуж
20:49
Актера Виктора Ракова срочно доставили в московскую больницу
20:45
У онкобольной матери знаменитой певицы нашли еще одну опухоль
20:43
Министр Украины отказалась рожать детей из-за низкой зарплаты
20:14
Леонардо Ди Каприо дал Брэду Питту интимное прозвище
20:09
"Очень большое обновление": назван состав правительства Мишустина
19:53
Ученые нашли связь между скоростью ходьбы и интеллектом
19:52
"Много ума не надо": призывающего заткнуть рот Собчак Прилепина приложили
19:48
Чем надо заниматься на Филиппов день 22 января
19:41
В Архангельске кошка два дня не выпускала хозяйку из кухни
19:13
"Смешная картина": Толкалина в купальнике и пуховике вызвала оторопь
19:10
Названа точная дата вхождения Донбасса в состав России
19:06
Зеркала были в крови: в Подмосковье мужчина устроил погром в лифте
18:45
Петербурженка погибла от удара током
18:40
"Это подло": оскандалившаяся Водонаева нашла защитника
18:21
Невестка Хрущева найдена мертвой в Москве
18:08
"Ради повышения": звезда сериала "Гранд" оказалась в постели с двумя мужчинами
17:58
Эвакуировали десятки человек: в Москве загорелась детская поликлиника
17:40
СМИ сообщили об уходе Виталия Мутко
17:32
Панина намерены лишить высокого звания после заявления об Украине
17:29
"Не могу носить внутри себя": легендарный музыкант сообщил о страшном диагнозе
16:54
Под Петербургом безработный угнал машину и устроил ДТП
16:49
Участница "Дома-2" рассекретила пол будущего ребенка
16:41
Судьба Шойгу решена: первые подробности о новом правительстве
16:25
Актриса Екатерина Гусева вышла на сцену без юбки
16:24
"Хьюстонский план": США нашли способ развалить Россию
16:16
Хотел погасить кредит: житель Карелии обокрал тещу
16:01
"Фанера над Парижем": Киркоров выиграл очередной суд над Маруани
16:01
На врачей надежды нет: звезда "Дома-2" сбежала из страны с тяжелым заболеванием
15:49
"Он очень изменился": врач раскрыл подробности о состоянии Шумахера
15:26
"Никакой помощи": отец не принимает участия в жизни сына Малиновской
15:26
Стало известно о совместной жизни Аллегровой с женщинами
15:23
Сильный ветер и гололедица: москвичей предупредили об ухудшении погоды
15:15
"Непромокаемая Ксюша": Собчак обманула россиян
15:03
Доведенная Поргина пожелала Меньшовой мужа-инвалида
14:55
"Дни.ру" дарят подарки: чемодан шоколадок Kit Kat
14:46
Дума ввела должность зампреда Совета безопасности
14:41
"Пьющая женщина": изменившаяся до неузнаваемости Семенович вызвала недоумение
14:38
"Очень жаль мою девочку-тростиночку": Варум шокирована случившимся с дочерью
14:14
Против зарвавшегося Порошенко подготовили силовой сценарий
14:14
Новые серии четвертого сезона "Ивановы-Ивановы" скоро покажут на СТС
14:08
Издевательство над аудиторией: сериал "Крепостная" разнесли в пух и прах
14:08
"Жуть!": Глюкоза серьезно пострадала в отпуске
14:03
Родная сестра врезала "токсичной" Маркл после скандала
13:50
Больные раком Сенчукова и Рыбин обратились с призывом к россиянам
13:33
Российские ученые открыли мощнейший в мире природный анальгетик
13:31
Галкин в отсутствие Пугачевой откровенно рассказал о шумной ночи с Нетребко
13:10
На кого учатся иностранцы в российских вузах
13:08
Странное решение Лукашенко добило белорусов: народ протестует
13:06
"Мужской стержень у него покрепче": жениха Бузовой сравнили с ее бывшим супругом
13:01
Cледователи устроили очную ставку Цымбалюк-Романовской
13:00
"Мумия": болезненный вид Пугачевой вызвал жаркие споры в Сети
12:51
Приревновавшая дочь отказалась от контакта с любовником Волочковой
12:44
Девушка на одну ночь обворовала актера из сериала "Универ"
12:41
Шикарный отдых русской патриотки Навки на элитном заграничном курорте
12:27
Хакеры провели мощнейшую в истории атаку на Сбербанк
12:21
"Что она с ним творит?!": скукожившийся Пригожин перестал отражаться в зеркале
12:19
Вырезавшая грудь Лера Кудрявцева вернулась на ТВ
12:10
Шарапова с треском провалилась на международном чемпионате
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Смешная картина": Толкалина в купальнике и пуховике вызвала оторопь
Зеркала были в крови: в Подмосковье мужчина устроил погром в лифте
"Много ума не надо": призывающего заткнуть рот Собчак Прилепина приложили
В Архангельске кошка два дня не выпускала хозяйку из кухни
Ученые нашли связь между скоростью ходьбы и интеллектом
Леонардо Ди Каприо дал Брэду Питту интимное прозвище
Шоу-бизнес

Все могут короли: Пугачевой простили хамскую выходку в Москве

Алла Пугачева. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Летом российская Сеть шумела от дерзкой выходки Аллы Пугачевой. Теперь стало известно, что полиция не нашла нарушений в этом поступке.
прочитано 371 раз

Столичное ГУ МВД не будет штрафовать артистку за езду по перрону. Соответствующая информация появилась в Сети буквально несколько часов назад.

ПО ТЕМЕ

Похорошевшая Пугачева вернулась в Москву с большим скандалом

"Подняться не может уже": больной Пугачевой требуют особых привилегий

Скандал с гадкой выходкой Пугачевой получил неожиданное продолжение

 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

Летом автомобиль Maybach Аллы Пугачевой заехал на Рижский вокзал и подвез Примадонну прямо ко входу в поезд. Видео скандальной выходки появилось в российском сегменте интернета. Правозащитники написали на артистку жалобу.

"В полиции же ознакомились с видосом и написали, что все норм – никаких нарушений ПДД не выявлено. Все могут короли", – сообщает URA.ru со ссылкой на телеграмм-канал Mash.

Ранее в Сети разразился скандал по этому поводу. Пользователи до хрипоты спорили о том, можно ли сделать скидку на возраст и положение Примадонны, или же ее стоит наказать по всей строгости закона. Родные и близкие регулярно ссылались на тот факт, что Алла Борисовна уже немолода и ей тяжело двигаться. Впрочем, россиян это не останавливало. Большинство пришло к мнению, что менять установленные правила даже ради звезды отечественной эстрады нельзя.

Позже продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин сообщил, что Примадонна звонила руководству РЖД. Пугачева просила не увольнять начальника Рижского вокзала из-за своей хамской выходки.

Автор: 22 января 2020, 13:34
ФОТОРЕПОРТАЖ

Смелые наряды молодящейся Пугачевой

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Кто бы сомневался,что хрычевку Пугалкину накажут! У нас все могут короли...
Гость
Ответить
<цензура>-<цензура>-<цензура>,- вот в этом все и наше правосудие, чему тут удивляться!!! Ничего святого нет! ПОЗОР, ПОЗОР, ПОЗОР!!!
1

Популярные темы форума

Политика

"Очень большое обновление": назван состав правительства Мишустина
"Хьюстонский план": США нашли способ развалить Россию
Против зарвавшегося Порошенко подготовили силовой сценарий
Объявлено о поездке Зеленского в Москву на 9 мая

Шоу-бизнес

Близкие о таинственном исчезновении парализованной Заворотнюк
Все могут короли: Пугачевой простили хамскую выходку в Москве
"Очередной междусобойчик": Малахов и Басков попали впросак
"Мама, это невкусно": мольбы детей не остановили Пугачеву от поедания смердящего блюда

Проишествия

В Москве безработный снял скальп с матери-пенсионерки
Выстрел в упор: жестокое убийство ветерана из-за Зеленского шокировало народ
Жуткая трагедия: умер наткнувшийся на лыжу российский турист
Пожар в ЖК "Алые паруса" в Москве унес жизни двух человек

Lifestyle

Бизнесмен Роман Авдеев рассказал о съемках фильма о легендарном футболисте
Самая дорогая эскортница делает карьеру в большом кино
Вдовец десять дней возил разлагающийся труп жены по соседним городам
Владимир Машков рассекретил тайные страницы жизни Мэрилин Монро
Шоу-бизнес

Ведущий Дмитрий Шепелев об увольнении с Первого канала

Шоумен прокомментировал сенсационную новость
Шоу-бизнес

"Кости разъехались": Елену Воробей экстренно прооперировали

Артистке потребовалась помощь хирургов
Шоу-бизнес

Панина намерены лишить высокого звания после заявления об Украине

Артист влез в очередной громкий скандал
Шоу-бизнес

Онкобольной ведущий Беляев отказался от лекарств

Знаменитость следует предписаниям врачей

Гороскоп

Гороскоп совместимости: Скорпион с другими знаками зодиака
Гороскоп на неделю
Орет и бесится: Мишустин сводит подчиненных с ума
Совет на выходные

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Шарапова с треском провалилась на международном чемпионате
Следом за Медведевой? В Сети заговорили об отъезде Туктамышевой из России
Раскрыты неизвестные секреты Тутберидзе
Хабиб Нурмагомедов вызвал оторопь своим внешним видом

Регионы

Строители Крымского моста оставили после себя десятки бездомных
Сибирь утонула в сугробах (видео)
Аварийное проседание: перед пуском поездов по Крымскому мосту случилось ЧП
Защитный купол приподнялся над челябинским метеоритом (видео)
© 2015-2019 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru