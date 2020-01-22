Все могут короли: Пугачевой простили хамскую выходку в Москве

Столичное ГУ МВД не будет штрафовать артистку за езду по перрону. Соответствующая информация появилась в Сети буквально несколько часов назад.
Летом автомобиль Maybach Аллы Пугачевой заехал на Рижский вокзал и подвез Примадонну прямо ко входу в поезд. Видео скандальной выходки появилось в российском сегменте интернета. Правозащитники написали на артистку жалобу.
"В полиции же ознакомились с видосом и написали, что все норм – никаких нарушений ПДД не выявлено. Все могут короли", – сообщает URA.ru со ссылкой на телеграмм-канал Mash.
Ранее в Сети разразился скандал по этому поводу. Пользователи до хрипоты спорили о том, можно ли сделать скидку на возраст и положение Примадонны, или же ее стоит наказать по всей строгости закона. Родные и близкие регулярно ссылались на тот факт, что Алла Борисовна уже немолода и ей тяжело двигаться. Впрочем, россиян это не останавливало. Большинство пришло к мнению, что менять установленные правила даже ради звезды отечественной эстрады нельзя.
Позже продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин сообщил, что Примадонна звонила руководству РЖД. Пугачева просила не увольнять начальника Рижского вокзала из-за своей хамской выходки.
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