Списанную в утиль Пугачеву призвали вернуть

Появление Аллы Пугачевой на телевизионных экранах в новогоднюю ночь некоторым экспертам показалось неуместным. Отмечалось, что артистка не вписывается в новый формат "Огоньков". Между тем есть мнение, что снимать подобные шоу надо по уже привычным "лекалам". Таким, где отечественная Примадонна смотрится органично.

В ночь с 31 декабря на 1 января каналы, кто во что горазд, развлекали зрителей. На этот раз телевизионщики отошли от канонов, и пошли навстречу аудитории. Первый канал, например, кардинально сменил формат, записав номера звезд на улицах Москвы. Матерые артисты выступали дуэтом с молодыми исполнителями.

"У Первого канала уже есть сформированная целевая аудитория, и эта аудитория хочет видеть тот самый Новый год с "Иронией судьбы" и привычным "Огоньком". Это традиции, которые в том числе создают атмосферу праздника людям, которые настроили свой телевизор на тот или иной любимый канал. Привлечь молодую аудиторию с помощью приглашения современных популярных артистов на "Огоньки" вряд ли удастся, но вот порадовать устоявшуюся аудиторию иногда мелькающими молодыми лицами получится вполне. Однако, появление молодых артистов на "Огоньках" мгновенно обрадовало некоторых деятелей культуры, искусства, представителей шоу-бизнеса, мол "дорогу молодым". Но эта дорога не молодым, а к молодым", – отмечает детский продюсер Екатерина Волкова.

Волкова не согласна с экспертом комиссии по СМИ Общественной палаты России Вадимом Манукяном. Ранее общественник восхищался тем фактом, что на телеканале "Россия" в новогоднюю ночь не было глупых юмористических шоу.

"Вадим Манукян выразил "респект" ("респект" слово эксперта Манукяна) за то, что телеканал "Россия" убрал из новогоднего вечера хохмы и комикование. В свою очередь хочу отметить, что жанр комедии, наоборот, сейчас находится на пике популярности. Я бы точно не использовала слово респект в данной ситуации", – заметила Екатерина.

По словам продюсера, сколько бы телевизионщики ни пытались модернизировать формат "Огонька", аудитория у таких шоу останется прежней. Молодежь смотреть эти программы не будет. Поэтому гнать Аллу Пугачеву из эфира, списывать звезду в утиль, пытаясь угодить новому поколению, – не имеет смысла.

"Работая с молодежью, подростками, я точно знаю, что в целом формат "Огонька" не их история. Все движется больше к разговорному жанру. Мишура, пошлый гламур и излишняя кичливость уходят далеко на задний план. Предполагаю, что высокая популярность комедии в наши дни лишь символизирует приближение к меланхолическому настрою, возвращение к морали и переосмысление жизни в целом. Справится ли телевидение с изменением привычного формата в будущем или уйдет далеко в прошлое, вопрос лично для меня открытый",– отметила Екатерина Волкова.