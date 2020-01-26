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Списанную в утиль Пугачеву призвали вернуть

Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/www.globallookpress.com.
Появление Аллы Пугачевой на телевизионных экранах в новогоднюю ночь некоторым экспертам показалось неуместным. Отмечалось, что артистка не вписывается в новый формат "Огоньков". Между тем есть мнение, что снимать подобные шоу надо по уже привычным "лекалам". Таким, где отечественная Примадонна смотрится органично.
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В ночь с 31 декабря на 1 января каналы, кто во что горазд, развлекали зрителей. На этот раз телевизионщики отошли от канонов, и пошли навстречу аудитории. Первый канал, например, кардинально сменил формат, записав номера звезд на улицах Москвы. Матерые артисты выступали дуэтом с молодыми исполнителями.

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Алла Борисовна Пугачева

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"У Первого канала уже есть сформированная целевая аудитория, и эта аудитория хочет видеть тот самый Новый год с "Иронией судьбы" и привычным "Огоньком". Это традиции, которые в том числе создают атмосферу праздника людям, которые настроили свой телевизор на тот или иной любимый канал. Привлечь молодую аудиторию с помощью приглашения современных популярных артистов на "Огоньки" вряд ли удастся, но вот порадовать устоявшуюся аудиторию иногда мелькающими молодыми лицами получится вполне. Однако, появление молодых артистов на "Огоньках" мгновенно обрадовало некоторых деятелей культуры, искусства, представителей шоу-бизнеса, мол "дорогу молодым". Но эта дорога не молодым, а к молодым", – отмечает детский продюсер Екатерина Волкова.

Волкова не согласна с экспертом комиссии по СМИ Общественной палаты России Вадимом Манукяном. Ранее общественник восхищался тем фактом, что на телеканале "Россия" в новогоднюю ночь не было глупых юмористических шоу.

"Вадим Манукян выразил "респект" ("респект" слово эксперта Манукяна) за то, что телеканал "Россия" убрал из новогоднего вечера хохмы и комикование. В свою очередь хочу отметить, что жанр комедии, наоборот, сейчас находится на пике популярности. Я бы точно не использовала слово респект в данной ситуации", – заметила Екатерина.

По словам продюсера, сколько бы телевизионщики ни пытались модернизировать формат "Огонька", аудитория у таких шоу останется прежней. Молодежь смотреть эти программы не будет. Поэтому гнать Аллу Пугачеву из эфира, списывать звезду в утиль, пытаясь угодить новому поколению, – не имеет смысла.

"Работая с молодежью, подростками, я точно знаю, что в целом формат "Огонька" не их история. Все движется больше к разговорному жанру. Мишура, пошлый гламур и излишняя кичливость уходят далеко на задний план. Предполагаю, что высокая популярность комедии в наши дни лишь символизирует приближение к меланхолическому настрою, возвращение к морали и переосмысление жизни в целом. Справится ли телевидение с изменением привычного формата в будущем или уйдет далеко в прошлое, вопрос лично для меня открытый",– отметила Екатерина Волкова.

26 января 2020, 22:32
ФОТОРЕПОРТАЖ

Звезды собрались на концерте в честь юбилея Пугачевой

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Томас Брадерс
Ответить
Как это " списанная у утиль" ? Глупости какие!
Эксгумированная- она.
Как артистка и как личность- умерла в апреле 1998 года
Сейчас- пизрак она. Приведение
Сеструха Фредди Крюгера
Гость
Ответить
И Огоньки давно устарели, кажутся глупыми и дебильными как и Пугалкина! Я категорически против, чтобы 70 летние бабки выползали на сцену открывать рот под фанеру. Это нейважение и к себе, и к зрителям. Успокоилась бы бабка, да за здоровьем следила, а не моську перекраивала.
Гость
Ответить
Гурченко была страшная после пластик, это сущая правда.
Гость
Ответить
Мне без разницы Пугачева, но какие же злые комментаторы. Порадуйтесь за Аллу, она на самом деле победила время и выглядит прилично. Сейчас не видимых рубцов или каких-то швов, а вид хороший. Стройная и симпатичная. Она никогда не была так хороша как в свои 70 лет.
Дина Дёрнер
Ответить
Такая же мумия, как и Гурченко.
СТРАШНЕЕ НЕ ПРИДУМАЕШЬ.
Народ
Ответить
а это когда Джуна вазой по башке..............
пугачова
Ответить
а хто ето ?
галкин
Ответить
и будет тебе ..................респект
публика
Ответить
иди со своими телесами- афишной тумбой работать,у молодых певиц
пугачОва
Ответить
да
1 2

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