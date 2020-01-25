"Мордой по асфальту таскали": покрасневшая Бузова вызвала ужас

Поющая телеведущая Ольга Бузова предстала в странном виде. Пользователи не на шутку испугались.

Несколько дней назад телеведущая отправилась вместе со своим возлюбленным Давидом Манукяном в Таиланд. Подробностями отдыха пара делится с поклонниками в социальных сетях.

В одном из последних роликов ведущая реалити-шоу "Дом-2" позирует в гостиничном номере. В это время ее избранник пытается на заднем фоне поймать забравшегося в комнату паука. "Давид, что там? Ты его убил?", – спрашивает Ольга Бузова. "Нет", – коротко отвечает ей блогер.

Через несколько секунд настроение видео меняется. В кадре можно увидеть, как испуганная телеведущая стремительно бежит к машине с чемоданами. "Такси, в аэропорт срочно!", – кричит знаменитость.

Однако пользователи не оценили чувство юмора влюбленных. Многие обратили внимание на то, что лицо Ольги Бузовой покрылось красными пятнами, и сильно испугались. "Оля, что с лицом?", "Мордой по асфальту таскали", "Страшилка", – написали комментаторы.

Поклонники встали на защиту исполнительницы. По их словам, Ольга Бузова просто забыла нанести крем для загара: "Такое ощущение, что люди, которые пишут "что с лицом?", никогда не загорали", "Это пигментация от солнца. Тут нужна сильная защита", "Это загар! Она на море!".