Рассвирепевшая Елена Малышева побила подростков в эфире Первого канала

Елена Малышева в шоу "Жить здорово!" подняла актуальную острую тему употребления опасного для организма снюса. На программу пришли юноши и их родители, которые столкнулись с данной проблемой на собственном опыте.

Тема передачи говорит сама за себя: "Легально и летально". Именно так можно охарактеризовать снюс. Елена Малышева отметила, что в России из-за этой гадости стали погибать дети.

Пришедшие на программу подростки честно рассказали на всю страну о своей проблеме. 14-ти, 15-ти, 19-летние ребята поведали, как впервые попробовали опасное вещество и почему решили бросить его употреблять.

"На перемене в школе друзья дали попробовать. Говорили, классно будет. Я сначала не соглашался", "В армии", "Среди сверстников, когда гуляли", "Друг предложил", – сообщили подростки. После того, как один из них признался, что раньше баловался сигаретами, Елена Малышева ударила его по голове.

По словам ребят, они перестали "кидать снюс" из-за появившихся проблем со здоровьем. У кого-то стало болеть сердце, у всех появились язвы во рту. "Слава богу, что грабли по лбу дали!" – отметила Елена Малышева и дала затрещины еще двум юношам.

Напомним, в одной из предыдущих программ "Жить здорово!" Елена Малышева назвала "самый безопасный" вид рака. По словам медика, проще всего справиться с онкологическими заболеваниями почек. Она отметила, что такой вид рака чаще всего диагностируют у обладателей четвертой группы крови – эти опухоли легко обнаружить, и они хорошо поддаются лечению.