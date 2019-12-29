Елена Малышева решила отметить праздник с больной матерью

По словам звезды, родители являются главными людьми в ее жизни. К сожалению, она давно похоронила отца. Но с матерью доктора все в порядке, не считая проблем со здоровьем. "Я счастлива, что жива мама, нельзя сказать, что здорова, но жива", – поделилась врач-терапевт.
Помимо родительницы, Малышева пригласила на празднование детей и внуков. Каждый год члены большой семьи проводят один и тот же ритуал, соблюдая все традиции. Они пишут планы на будущий год и запечатывают в большой конверт.
"Конверты предыдущего года мы вскрываем первого января и проверяем, кто что выполнил, а кто нет. Хочу сказать, что я десять лет писала, что мне надо похудеть, и похудела только через десять лет", – призналась кардиолог.
Кроме того, Елена рассказала, что не заморачивается на счет меню для новогоднего стола. Самое главное для нее – обнять своих близких, а еда – дело второстепенное.
"Сейчас такое время, когда все можно купить, мы не убиваемся из-за этого — не в этом суть", – объяснила телеведущая.
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