Малышева назвала самые опасные советы по лечению отравления

Российская телеведущая и врач Елена Малышева перечислила самые опасные советы по лечению отравления, которые можно встретить в интернете. Специалист отметила, в частности, что отвар укропа с сахаром не поможет справиться с недугом, сообщает "ToDay News Ufa".
По мнению медика, не менее вреден для организма настой из мать-и-мачехи, который может навредить печени. Ведущая и ее коллеги также не рекомендовали употреблять популярный среди россиян активированный уголь. При этом эксперты посоветовали больным пить больше воды, чтобы компенсировать потерю жидкости.
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