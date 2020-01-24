Юлечка забрала: сына Рязановой похоронят возле Началовой

В театре "Содружество актеров Таганки" завершилась гражданская панихида по актеру Даниле Перову – единственному сыну Раисы Рязановой. Сейчас траурный кортеж переместился в храм Живоначальной Троицы в Серебряниках – здесь состоится отпевание артиста. Корреспондент "Дни.ру" присутствует на церемонии прощания.

Этот храм – один из старейших в Москве – был сооружен в 1781 году. Сегодня тут хранятся иконы святителя Иоанна Сан-Францисского и мученицы Людмилы с мощами этих святых угодников Божиих. В этом храме, кстати, прощались с русским ученым, мыслителем и публицистом Виктором Тростниковым.

Ну а гроб с телом Данилы Перова после того, как пропоют "Вечную память", перевезут на Троекуровское кладбище столицы. Оно считается одним из престижных, филиалом Новодевичьего некрополя.

Именно тут, на 17-м участке новой части погоста, в марте 2019 года нашла свое последнее пристанище певица Юлия Началова. Ее похоронили рядом с покончившим с собой мужем Божены Рынской – основателем НТВ Игорем Малашенко. Место там стоит 1,3 миллиона рублей. Но коммерческая стоимость места оказалась непосильной для жившей скромно семьи артистки. Поэтому друзья певицы при содействии депутата Оксаны Пушкиной написали официальное письмо правительству Москвы. И за заслуги артистки перед городом и страной было решено из бюджета оплатить похороны артистки на кладбище, где покоятся отмеченные государственными почетными званиями и наградами деятели науки, культуры и спорта.

Теперь недалеко от Юлии Началовой будет похоронен и единственный сын звезды фильма "Москва слезам не верит" Раисы Рязановой. Певица, кстати, при жизни не раз бывала на его спектаклях...

Напомним, 51-летний наследник Раисы Рязановой и актера Юрия Перова скоропостижно скончался от оторвавшегося тромба 22 января. У него остались вдова и сын – тоже артист "Содружества актеров Таганки".