Юлечка забрала: сына Рязановой похоронят возле Началовой

Рак у Анастасии Заворотнюк Гороскоп Форум Новости "Дом-2" Эксклюзив

Топ новостей

Следственные органы раскрыли шокирующие данные о Цымбалюк-Романовской
Меньщиков из "Дома-2" разбился в аварии
Дорогая и серьезная операция: дочь разрыдалась из-за сменившей пол Кравец
"Это же подлость": мать откровенно о расставании Пелагеи с мужем
Официальное заявление отказавшегося от всех Сергея Лазарева
партнеры
Пятница 24 января
Лента новостей
13:31
Пьяный россиянин застрелил сторожа из охотничьего ружья в ходе ссоры
13:25
Совет экспертов: как избежать переутомления
13:04
Как обезопасить себя во время интернет-шопинга
13:03
Житель Вологодской области изнасиловал и избил до смерти пенсионерку
12:25
"Не девушка, а мечта": Загитова переплюнула Волочкову
12:23
Умер командовавший десантом в Афганской войне генерал-майор
12:17
"Досталось за то, что я толстый": Тарасова разнесла Уткина в пух и прах
12:00
На Урале женщина выпала из окна на девятом этаже
11:44
Мышьяк в рисе: диетолог предупредила об опасности
11:22
Для пациентов с коронавирусом в кратчайшие сроки построят больницу
11:09
Есть жертвы: в Ярославле столкнулись легковушка и два автобуса
10:44
"Внутри меня фейерверк": российский фигурист не смог сдержать слез
10:25
Десять тысяч долларов за голову: Урганта чуть не убили из-за шутки
10:01
Орлова заговорила о свадьбе после слухов о связи с Кадони
10:01
Подруга выставила Собчак на посмешище
09:54
"120% точности": Лукашенко похвастался невероятным достижением
09:52
Есть пострадавшие: на Урале в жилом доме взорвался газ
09:33
Резко похудевшая Дубцова удивила народ внешним видом
09:26
Казус на встрече Путина с принцем Чарльзом шокировал народ
09:15
Число жертв коронавируса возросло
08:56
Меган Маркл и принца Гарри с позором выкинули из семьи после мерзкого предательства
08:55
"Постоянно крики, вонь": дочь Марии Шукшиной выступила с заявлением
08:45
В Москве школьницы наелись снега и были срочно госпитализированы
08:20
Алсу взорвалась из-за чудовищной травли дочери
08:18
Актриса Светлана Светличная: Врачи помогали сыну уйти из жизни!
08:12
Шумные попойки, воровство цветов и молитвы: неожиданные традиции на Татьянин день
08:11
Укреплению рубля помешал коронавирус
08:01
Эксперты: Экотехнопарк "Калуга" полностью готов к старту
06:21
"Какая она после этого звезда?": показавшую большую дырку Волочкову разнесли
04:37
Гузеева в шоке: подруга невесты увела жениха
02:13
Известная супермодель появилась на публике без штанов
00:34
"Чего не сделаешь ради хайпа!": устроившего драку Баскова подняли на смех
21:48
Умрет в нищете? Зеленский лишил Порошенко самого дорогого
21:43
"Вагожина Прилерия": изуродованных Валерию с мужем подняли на смех
21:31
"Большая трагедия": Цискаридзе высказался об оскандалившейся Волочковой
21:16
Появились данные о женитьбе Григорьева-Апполонова после слухов о внебрачном сыне
20:52
Тело женщины обнаружили на востоке Москвы
20:46
"Специально выставили?": мать Тимати показала Решетову в неприглядном виде
20:17
Пострадал мужчина: в Петербурге столкнулись две легковушки
19:52
"Ограниченный человек": Зеленскому врезали за провальное выступление
19:36
Александровой желают смерти из-за прилюдных ласк с известным певцом
19:29
Переход на станции "Чеховская" московского метро оказался под водой
19:00
"Не берите пример с Волочковой": народ накинулся на голую Толкалину
18:58
Подросток из Кемеровской области украл гараж и попытался его продать
18:30
Ученые назвали источник коронавируса
18:16
Будут бомбить? Американцы направили авиацию к Крымскому мосту
18:10
"И как это понимать?": Топалов в шоке от развратной выходки Тодоренко
17:50
"Чтобы не подкалывали": Кличко выучил оконфузившее его слово
17:45
"Подергивало при каждом выстреле": звезды сериалов на НТВ оказались в "Горячей точке"
17:37
Необычная внешность сына Собчак поразила россиян
17:19
Откровенный Путин растрогал рассказом о смерти родственника
17:18
Впал в кому: в Подмосковье грудной ребенок отравился наркотиками
17:01
"У нас украли документы": Пескова стала жертвой воров в чужой стране
17:01
"Носок отрывал, так кровоточили": нуждающийся актер российских сериалов стоптал ноги
16:57
Двое подростков готовили теракт в школе на Урале
16:46
Шокирующее видео с НЛО опубликовали в Сети
16:45
Хочу всегда: ненасытная Анита Цой удовлетворила себя перед зеркалом
16:30
Сбежали из цирка: слоны прогулялись по улицам Екатеринбурга
16:23
Костолевский впервые рассказал о взрослом внебрачном сыне
16:17
"Может случиться непоправимое": популярный рэпер госпитализирован из-за укуса ядовитой твари
16:03
В Уфе пенсионеры собирали еду на помойке
15:50
"Красавица, богиня!": похудевшую Лолиту в купальнике возвели на пьедестал
15:48
"Я наивен": Питт сделал признание об отношениях с Энистон
15:24
Ни в коем случае: что нельзя делать при гриппе и простуде
15:24
"Никому не пожелаю выбирать себе гроб": известный режиссер поведал о диагнозе после клинической смерти
15:20
"Пишут гадости": Рудковская пожаловалась на жуткую травлю
15:20
Пассажир "Сапсана" устроил пьяный дебош
14:57
Жириновский поставил на место распустившего язык Зеленского
14:51
"Очень больно": Воробей рассказала о состоянии после операции
14:46
Асмус пришла в ужас от поведения бывшей помощницы
14:43
В ООН назвали четыре признака скорого конца света
14:42
В гробу видала: Пугачева вслед за Боярским отказалась почтить память Караченцова
14:42
Под Москвой у двух мужчин нашли полтора килограмма героина
14:33
"Грустно будет расставаться": звезда "Ивановых-Ивановых" рассказала о дальнейшей судьбе сериала
14:33
"Никаких нравоучений!": Мороз встала на защиту развратных "Содержанок"
14:22
Наглая Бузова одурачила миллионы доверчивых людей
14:19
В Москве грабитель хотел вернуть пенсионерке паспорт и попался полиции
13:59
"Очень одиноко и страшно": любимый человек стал шарахаться от больной Волковой
13:57
Эксперты назвали лучшее оливковое масло
13:54
Гороскоп на неделю
13:44
В Вологодской области пенсионер застрелил сына сожительницы
13:24
При тушении пожара в лесу разбился самолет
13:15
Британская Кардашьян без белья свела с ума мужчин
13:15
В Пермском крае женщину подозревают в убийстве двух детей
12:58
Знаменитая теннисистка обратилась в полицию из-за происков злопыхателей
12:49
Дума одобрила инициативы Путина по Конституции
12:48
"Любимая моя, с днем рождения!": Меладзе скрасил вечер одинокой Волочковой
12:29
"Схватил меня за горло": на звезду "Ивановых-Ивановых" напали во дворе дома
12:28
"Ждать недолго": над Крымским мостом нависла страшная угроза
12:23
В Таганроге в аварии с маршрутками пострадали люди
12:19
Оштрафованная за наркотики Бочкарева избавляется от своего автомобиля
11:53
Почему мужчины живут меньше женщин
11:47
Народ в шоке: что с лицом Ляйсан Утяшевой
11:44
"Помогите!": звезда сериалов "Универ" и "СашаТаня" заговорила о страшном недуге
11:29
Савичева ошарашила народ после слухов о тяжелом недуге
11:24
Есть раненые: в московской гостинице устроили стрельбу
11:14
Сыгравший свадьбу с молодой Цекало не хочет слышать о бывшей жене
11:07
Битая любовница звезды сериала "Интерны" получила ДНК-тест от Шепелева
10:51
"Экстремизм": оскандалившейся Водонаевой дали под дых
10:46
Время берет свое: Беллуччи сдала позиции
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Раскрыт диагноз госпитализированной звезды сериала "Любить по-русски"
Заявлено о беременности Нинидзе от Виторгана
В Сыктывкаре погиб знаменитый спасатель
"Одержим тобой!": полуголая Кардашьян получила неожиданное признание
Украденные снимки лежачего Шумахера пытаются продать за бешеные деньги
Украинцев там любят и ждут: Повалий с мужем суетятся с документами для отъезда в Америку
Шоу-бизнес

Юлечка забрала: сына Рязановой похоронят возле Началовой

Фото: Дни.ру/Феликс Грозданов
В театре "Содружество актеров Таганки" завершилась гражданская панихида по актеру Даниле Перову – единственному сыну Раисы Рязановой. Сейчас траурный кортеж переместился в храм Живоначальной Троицы в Серебряниках – здесь состоится отпевание артиста. Корреспондент "Дни.ру" присутствует на церемонии прощания.
прочитано 375 раз

Этот храм – один из старейших в Москве – был сооружен в 1781 году. Сегодня тут хранятся иконы святителя Иоанна Сан-Францисского и мученицы Людмилы с мощами этих святых угодников Божиих. В этом храме, кстати, прощались с русским ученым, мыслителем и публицистом Виктором Тростниковым. 

ПО ТЕМЕ

Черной от горя Рязановой стало плохо у гроба сына

 Эксклюзив

Сюжеты Эксклюзив

Ну а гроб с телом Данилы Перова после того, как пропоют "Вечную память", перевезут на Троекуровское кладбище столицы. Оно считается одним из престижных, филиалом Новодевичьего некрополя.

Именно тут, на 17-м участке новой части погоста, в марте 2019 года нашла свое последнее пристанище певица Юлия Началова. Ее похоронили рядом с покончившим с собой мужем Божены Рынской – основателем НТВ Игорем Малашенко. Место там стоит 1,3 миллиона рублей. Но коммерческая стоимость места оказалась непосильной для жившей скромно семьи артистки. Поэтому друзья певицы при содействии депутата Оксаны Пушкиной написали официальное письмо правительству Москвы. И за заслуги артистки перед городом и страной было решено из бюджета оплатить похороны артистки на кладбище, где покоятся отмеченные государственными почетными званиями и наградами деятели науки, культуры и спорта.

Теперь недалеко от Юлии Началовой будет похоронен и единственный сын звезды фильма "Москва слезам не верит" Раисы Рязановой. Певица, кстати, при жизни не раз бывала на его спектаклях...

Напомним, 51-летний наследник Раисы Рязановой и актера Юрия Перова скоропостижно скончался от оторвавшегося тромба 22 января. У него остались вдова и сын – тоже артист "Содружества актеров Таганки".

Автор: 24 января 2020, 13:28
ФОТОРЕПОРТАЖ

Алентова и Меньшов проводили Баталова в последний путь

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Умрет в нищете? Зеленский лишил Порошенко самого дорогого
Дума одобрила инициативы Путина по Конституции
Обнародована личная переписка Мишустина после назначения премьером
Володин призвал журналистов не тиражировать фейковые новости

Шоу-бизнес

Юлечка забрала: сына Рязановой похоронят возле Началовой
Черной от горя Рязановой стало плохо у гроба сына
У беременной Костенко обнаружили аномалию
Очень интересно: врач обрисовал неожиданные перспективы умирающей Заворотнюк

Проишествия

В Москве безработный снял скальп с матери-пенсионерки
Выстрел в упор: жестокое убийство ветерана из-за Зеленского шокировало народ
Жуткая трагедия: умер наткнувшийся на лыжу российский турист
Пожар в ЖК "Алые паруса" в Москве унес жизни двух человек

Lifestyle

Костолевский впервые рассказал о взрослом внебрачном сыне
"Иисус Христос" снова на столичной сцене: только четыре спектакля
Вдовец десять дней возил разлагающийся труп жены по соседним городам
Самая дорогая эскортница делает карьеру в большом кино
Шоу-бизнес

Алсу взорвалась из-за чудовищной травли дочери

Певица вступилась за наследницу
Шоу-бизнес

В гробу видала: Пугачева вслед за Боярским отказалась почтить память Караченцова

Примадонна не станет поминать покойного друга
Шоу-бизнес

"Никому не пожелаю выбирать себе гроб": известный режиссер поведал о диагнозе после клинической смерти

Кинодеятель рассказал о борьбе с недугом
Шоу-бизнес

"Я наивен": Питт сделал признание об отношениях с Энистон

Актер прокомментировал слухи

Гороскоп

Гороскоп на неделю
Гороскоп совместимости: Скорпион с другими знаками зодиака
Гороскоп на неделю
Орет и бесится: Мишустин сводит подчиненных с ума

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Знаменитая теннисистка обратилась в полицию из-за происков злопыхателей
Шарапова с треском провалилась на международном чемпионате
Следом за Медведевой? В Сети заговорили об отъезде Туктамышевой из России
Раскрыты неизвестные секреты Тутберидзе

Регионы

"Ждать недолго": над Крымским мостом нависла страшная угроза
На Сахалине рыбаков на льдине унесло в море (видео)
Сибирь утонула в сугробах (видео)
Защитный купол приподнялся над челябинским метеоритом (видео)
© 2015-2019 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru