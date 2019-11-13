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"Проспект Началовой вместо Ленинского": москвичи требуют увековечить память любимой певицы

Юлия Началова. Фото: www.globallookpress.com
На Первом канале продолжается работа над биографическим фильмом о Юлии Началовой. Несколько дней страна будет следить за драмой одной из любимых певиц. Самые активные поклонники снова заговорили, что неплохо бы увековечить имя артистки в топонимике города.
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В Москве есть улицы Солженицына, Высоцкого, Рязанова. Люди уверены, что Началова тоже достойна. Люди предлагают свои идеи "Ленинский проспект – название морально устаревшее, его вполне можно заменить Проспектом Началовой", "В Москве есть станция метро Войковская, которая названа так по имени убийцы царя. Может, ее переименовать как раз?", "Площадь Ильича вполне может стать площадью Началовой", – предполагают люди. 

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Юлия Викторовна Началова певица

Увы, одного желания фанатов мало. Вопросами городской топонимики и увековечивания памяти значимых событий и выдающихся деятелей культуры занимается специальная комиссия. Согласно столичному законодательству, мемориальные доски устанавливаются только через десять лет после свершившегося события или смерти человека. Тогда же можно называть их именами улицы и ставить им памятники. Возможно, выход фильма на Первом канале поможет ускорить дело. Ведь чиновники увидят зашкаливающие рейтинги и поймут, что Юлия Началова – одна из самых ярких звезд XXI века, национальная гордость, кумир на все времена.

Напомним, Юлия Началова умерла 16 марта от остановки сердца в результате абсцесса. 21 марта 38-летнюю исполнительницу похоронили на престижном Троекуровском кладбище среди адмиралов и генералов. Место здесь стоит больше миллиона, но по просьбе депутата Оксаны Пушкиной, написавшей в правительство Москвы о заслугах певицы, траурный зал и участок выделили безвозмездно.  

Автор: 13 ноября 2019, 13:14
ФОТОРЕПОРТАЖ

Россияне рыдают на прощании с Юлией Началовой в Москве

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Встречное предложение неугомонным фанатам Началовой:
назовите её именем частную наркологическую клинику, в которой она лечила свою подагру и психдиспансер в Воронеже из которого Началова родом.
И узбагойтесь!
Гость
Ответить
Москвичи требуют переименовать" Ленинский проспект в Началовский?
Какие "москвичи"?
Те, что земли с могилы Началовой объелись? )))
Вы у них паспорта проверьте и справки от психиатра потребуйте.
Будете удивлены результатом: среди требующих не окажется ни одного москвича и ни одного психически здорового человека.
Гость
Ответить
Какие интересно москвичи?Что ж они её недооценили раньше?
1

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