Умер сын звезды фильма "Москва слезам не верит"

Заслуженный артист России Данила Перов скончался на 52-м году жизни. У него оторвался тромб. О случившемся рассказали в пресс-службе театра "Содружество актеров Таганки".
"Невозможно осознать и принять эту утрату доброго, отзывчивого и любимого всеми нами Данилы. Будем помнить, любить и поминать добрым словом", – говорится в сообщении.
Напомним, Данила Перов – сын звезды фильма "Москва слезам не верит" Раисы Рязановой. В 1992 году он окончил школу-студию МХАТ. Актер снялся в таких сериалах, как "Отель "Элеон", "Универ" и "Марш Турецкого".
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