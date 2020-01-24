Черной от горя Рязановой стало плохо у гроба сына

В театре "Содружество актеров Таганки" проходит церемония прощания с Данилой Перовым – единственным сыном звезды фильма "Москва слезам не верит" Раисы Рязановой. Гроб с телом актера установлен на сцене, где он играл. Из динамиков негромко звучат песни Булата Окуджавы. А на экране мелькают кадры: Данила на актерских капустниках, презентациях, гастролях... Молодой, улыбающийся, счастливый – ему шел 52-й год.
В "Содружество актеров Таганки" он пришел в 1994-м. Работа в спектакле "Конек-Горбунок" стала для него здесь первой, а потом был целый каскад ролей, образов, характеров. Скоропостижный уход артиста, у которого оторвался тромб, стал шоком для коллег. Что уж говорить о матери, 75-летней Раисе Рязановой.
Черная от горя и с красными от слез глазами, она первая подошла к гробу – гладила сына по лбу, рыдала и что-то шептала. А потом на протяжении двух часов сидела рядом с невесткой Аленой и 29-летним внуком Андреем (он продолжил династию и тоже служит в этом театре) и принимала соболезнования.
Родственники обмахивали Раису Ивановну веером, подавали воду и успокоительное, но как тут прийти в себя... Рязановой стало плохо. К счастью у входа дежурила карета скорой помощи.
"Говорят, незаменимых нет, но это не так. С уходом Данилы мы все это поняли", – сказал близкий друг Перова. Похоронят артиста на Троекуровском кладбище столицы.
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