"Не берите пример с Волочковой": народ накинулся на голую Любовь Толкалину

Звезда театра и кино снялась совершенно обнаженной у реки. При этом она закрыла интимные части тела с помощью фоторедактора. Своим смелым постом Любовь Толкалина отреагировала на критику предыдущего кадра.
"Друзья мои, а расскажите ка (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. ред.) пожалуйста, что вас так обижает и тревожит в голой ступне предыдущего поста? я удивлена искренне. картинка ведь не про родинки и изьяны педикюра.... она ведь про композицию кадра... кто то видит буквальность и беса в ребро, а кто то ведь экспрессию и динамичность... не выдавайте себя, не пишите пожалуйста пошлостей, все это вы пишете про себя, потому что именно вы это видите... отписаться можно молча", – обратилась к хейтерам знаменитость. Однако ее публикация вызвала шквал еще большего негатива.
Подписчики артистки посчитали подобную обнаженку верхом легкомыслия со стороны уважаемой актрисы. "Не берите пример с Волочковой", "Вам не хватает внимания...", "Какая необходимость взрослой женщине так выставляться, я очень Вас уважаю, но это прямо не Вы", "Почему так хочется ей обнажаться", "Актрисы с ума сходят", "На хрена??? И в одежде видно, что у Вас отличная фигура... захотелось комплиментов?" – набросились на Любовь Толкалину фолловеры.
Звезда старалась достойно отвечать комментаторам, не давая себя в обиду. Отметим, что истинные поклонники сошлись во мнении, что Любовь Толкалина прекрасна и может выставлять на своей страничке в соцсети все, что считает уместным.
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