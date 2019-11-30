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Толкалину сняли с огромным стволом в руках

Любовь Толкалина. Фото: www.globallookpress.com
Актриса предстала в непривычном для нее амплуа. Любовь Толкалина взяла в руки оружие.
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Любовь Толкалина опубликовала в своем "Инстаграме" снимок, на котором запечатлена с автоматом в руках. По ее словам, на то, чтобы взять в руки оружие, ее вдохновил просмотр фильма "Большая Поэзия".

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Любовь Николаевна Толкалина

Любовь Николаевна Толкалина актриса

Многие поклонники-мужчины, пришли в восторг от такого необычного образа знаменитости. Некоторые отметили, что актрисе он очень идет. "Хорошая машинка в красивых женских руках", – восхитился один из фолловеров Любови Толкалиной.

"Я помню, кто вызвался первым, я скажу вам их имена. Матрос Егор Трубников индеец Острие Бревна. Третий был без имени, но со стажем в полторы тысячи лет. И прищурившись, как Клинт Иствуд, капитан Воронин смотрел им вслед", – подписала снимок Любовь Толкалина. Отметим, что она процитировала песню Бориса Гребенщикова.

Напомним, некоторое время назад актрису подозревали в романе с этим известным певцом. Однако недавно Любовь Толкалина развеяла все слухи, заявив, что уже четыре года счастлива в отношениях. А недавно она показала фото со своим любимым мужчиной.

Автор: 30 ноября 2019, 16:43
ФОТОРЕПОРТАЖ

Откровенные фото Любови Толкалиной

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