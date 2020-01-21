"Смешная картина": Любовь Толкалина в купальнике и пуховике вызвала оторопь

Любовь Толкалина удивила поклонников необычным снимком. Знаменитость позировала на побережье в купальнике и верхней одежде. Завершили образ золотые босоножки на высокой шпильке.
"Солнца в Крыму тоже нет. Будем зажигать свое", — приводит подпись кадра в "Инстаграм" актрисы Пятый канал. Поклонники знаменитости пришли в восторг от прекрасной физической формы Любови Толкалиной. Однако помимо комплиментов артистка получила критику.
У некоторых фолловеров ее вид вызвал оторопь. Они отметили, что внешний вид и жажда тепла актрисы не соответствуют зимнему сезону. Ряд россиян сочли фото слишком откровенным. "Холодно смотреть", "Обнаженная и смешная картина, и если вы будете уважать себя, вы не будете публиковать такую картину", — высказались подписчики Любови Толкалиной.
Фанаты встали на защиту актрисы. Они отметили, что актриса целомудреннее многих, потому что накинула на тело пуховик. "У Вас самые нестандартные фотографии! Микс полета фантазии, искусства, красоты..." – похвалили Любовь Толкалину.
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