Показавшая фото любимого мужчины Толкалина вызвала фурор

После расставания с режиссером Егором Кончаловским Любовь Толкалина стала ревниво относиться к границам личного пространства. Актриса не афишировала подробности частной жизни. Вместо этого она делилась с поклонниками фото и видео с работы, особенно радуя кадрами, где демонстрировала великолепную фигуру без одежды.
Очевидно, что такая эффектная женщина просто не может быть одна, поэтому в СМИ часто ходили слухи о романах актрисы. В ее любовники записывали то певца Бориса Гребенщикова, то телеведущего Джона Уоррена. Пересуды наскучили Любови, и она решила внести ясность.
На своей странице в социальной сети "Инстаграм" популярная актриса опубликовала фотографию, на которой запечатлена с мужчиной. Правда, лицо его плохо видно из-за тени. "Ночь. Мы. ♥️♥️. чтобы покончить со всеми слухами, разговорами, сплетнями и пересудами – мое сердце уже 4 года живет в самом центре the capital of Great Britain (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – сообщила Толкалина.
Судя по комментариям, эта новость произвела фурор. Многочисленные фанаты рассыпались в комплиментах и поздравлениях, не остались в стороне и знаменитые подруги. Актриса Ольга Кабо написала: "Любонька! Будь счастлива!" Ее поддержала коллега Эвелина Бледанс: "Люба, пусть это навсегда! Счастье! Любовь!" Модель Катя Жаркова, не найдя подходящих слов, ограничилась смайликами в виде сердечек.
Теперь поклонники гадают, кто любовник Толкалиной. Подписчики сделали вывод: именно из-за того, что он живет за границей, паре удавалось долго держать в секрете романтические отношения. Одни считают, что избранник Любови Толкалиной англичанин, другие полагают, что россиянин, новым домом которого стала Великобритания.
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