Ноги моей не будет: Пугачева вслед за Боярским отказалась почтить память Караченцова

Алла Борисовна редко к кому из друзей приходит на похороны. Даже с близкой подругой Галиной Волчек не прощалась – было плохо с сердцем и осталась горевать дома. А вот на панихиде по Николаю Караченцову в октябре 2018-го с мужем Максимом Галкиным появилась.
Вдова артиста Людмила Поргина надеялась увидеть Примадонну и на вечера памяти 27 января – хотя бы в качестве гостьи в зале, если на сцену 70-летняя певица подняться не захочет. Однако стало известно, что Алла Борисовна якобы отказалась. Причина непонятна – то ли у Примадонны другие планы, то ли состояние здоровья не позволяет приехать из подмосковной Грязи в "Ленком".
"У Коли Караченцова были очень хорошие отношения с Аллой Борисовной, почти духовная связь, – рассказывала "Дни.ру" близкая подруга актера, композитор и поэтесса Елена Суржикова. – Она очень хотела сыграть с ним в каком-нибудь спектакле, а в 2000 году для "Рождественских встреч" Пугачевой Караченцов даже снялся в клипе на песню Максима Дунаевского "Молитва". Съемки проходили у Примадонны на даче: Коля стоял на коленях перед иконой на белом фоне и исполнял эту песню".
Напомним, что ранее посетить вечер памяти Николая Караченцова отказался Михаил Боярский. Актер сослался на занятость – мол, в этот вечер занят в спектакле.
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