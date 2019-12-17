Поргина после скандала с вечером памяти Караченцова покинула Россию

Вечер памяти Николая Караченцова в его родном "Ленкоме" должен был состояться еще в конце октября – к первой годовщине со дня его смерти. Но в театре сказали, что у них траур по Марку Захарову, поэтому вечер будет перенесен на январь будущего года. Скандал был страшный! Корреспондент "Дни.ру" узнал подробности.

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