Боярский отказался поддержать Поргину на вечере памяти Караченцова

27 января в "Ленкоме" состоится вечер памяти Николая Караченцова. Он планировался еще в октябре минувшего года, но из-за смерти худрука Марка Захарова и траура мероприятие не без скандала перенесли на три месяца.

На сайте театра, правда, нет никакой информации о грядущем вечере. И билеты на него не продаются. Попасть туда смогут лишь избранные – по именным приглашениям. Остальные поклонники легендарного артиста будут довольствоваться телеверсией, которую готовит к эфиру Первый канал.

Что же ждет гостей концерта памяти Николая Караченцова, который играл в "Ленкоме" с 1967 по 2004 годы? Программа держится в секрете, но "Дни.ру" удалось выяснить, что, в числе прочих, выступят Дмитрий Певцов, Инна Чурикова, Валерия, Интарс Бусулис, Елена Суржикова, Полина Гагарина... А вот друга ныне покойного актера Михаила Боярского не будет. Главный "д’Артаньян" страны извинился перед Людмилой Поргиной за свое отсутствие и объяснил, что у него в этот день спектакль.

Главным сюрпризом обещает стать присутствие в зале Аллы Пугачевой. Как говорят, вдова Караченцова лично позвонила Примадонне и попросила помочь с вечером памяти – прийти, поддержать.

"У Коли Караченцова были очень хорошие отношения с Аллой Борисовной, почти духовная связь, – ранее рассказала "Дни.ру" близкая подруга актера, композитор и поэтесса Елена Суржикова. – Она очень хотела сыграть с ним в каком-нибудь совместном спектакле, а в 2000 году для "Рождественских встреч" Пугачевой Караченцов даже снялся в клипе на песню Максима Дунаевского "Молитва". Съемки проходили у Примадонны на даче: Коля стоял на коленях перед иконой на белом фоне и исполнял эту песню. А когда мы с Караченцовым записали наш первый совместный альбом "Высший пилотаж", то первым делом он показал эту работу Алле. Она очень высоко ее оценила, особенно ей понравилась песня "Я не солгу!" И тогда Примадонна ему сказала: "Почему ты до сих пор не познакомил меня с Суржиковой? Обязательно приведи ко мне этого автора, у нее очень крепкие и сильные тексты".