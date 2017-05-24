Мнение пластического хирурга о внешности Ляйсан Утяшевой

Красота Ляйсан Утяшевой не раз вызывала многочисленные споры о ювелирном вмешательстве пластических хирургов. Dni.Ru попросили специалиста в области лазерной хирургии, челюстно-лицевого хирурга, пластического хирурга клиники "Коррект" Наталию Жукову прокомментировать внешность спортсменки.

Молодость и красота являются неотъемлемыми атрибутами популярности. Поэтому, как и любая известная и успешная женщина, Ляйсан тщательно следит за собой. Эксперт провела сравнительный анализ фотографий разных лет и сделала предположения о том, какие процедуры помогают телеведущей выглядеть столь безупречно.

"Четкий овал лица, ухоженная, идеально гладкая кожа, отсутствие морщин даже при активной мимике достигаются с помощью инъекций ботокса, филлеров и регулярного посещения косметолога. Возможно, было увеличение губ – они стали более пухлыми и чувственными, но сохранили при этом свою исходную форму. – рассказала Dni.Ru пластический хирург. – В целом лицо приобрело более утонченный, так называемый "скульптурированный" вид. Но здесь нельзя исключить и возможности современного профессионального визажа".

Также эксперт обратила внимание на соблазнительное декольте Ляйсан. По ее словам, внушительные формы позволяют задуматься о маммопластике. Однако все предположения основаны исключительно на сравнительном анализе фотографий Утяшевой и не являются категоричным утверждением.