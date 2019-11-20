Затравленная за эротизм Утяшева обрела защитника

Зрители раскритиковали танцевальное шоу Bolero, представленное гимнасткой 16 ноября в Ростове-на-Дону. Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян предложил моралистам сидеть дома и не смотреть подобные постановки.

Некоторые поклонники спортсменки пожаловались на провокационность моментов в шоу звезды. Они посчитали выступление Ляйсан Утяшевой излишне сексуальным.

Эксперт напомнил, что ранее после откровенной сцены в фильме "Текст" ханжи затравили актрису Кристину Асмус. Тепреь же, по его словам, критики добрались до жены комика Павла Воли. Лично он ничего аморального в постановке Ляйсан Утяшевой не увидео.

"Я на эту постановку ходил! Она очень сильная! Ляйсан сделала отличное шоу! Это Bolero, где страсть и должна играть первую скрипку! Сексуальный подтекст – это основа данного действа! Я не понимаю, куда нас тянут люди, которые, приходя на подобные постановки, жалуются на обилие секса?", – высказался собеседник "Дней.ру". Он предположил, что таким людям вовсе не стоит ходить на откровенные фильмы и шоу.

"Пусть сидят дома, выбирают, что смотреть по ТВ, хотя и там, наверняка, нарвутся на что-то "неподобающее". Есть еще библиотеки, кружки кройки и шитья. Возможно, им стоит ходить туда?!", – задался вопросом Манукян. При этом он вспомнил знаменитую скандальную фразу: "В СССР секса нет".

"Но, если честно, то у меня полное ощущение, что скоро кто-то выйдет в эфир и скажет, что "в России секса нет". А этот день, похоже, не так уж далек", – отметил эксперт. Он добавил, что ему очень бы не хотелось, чтобы наша страна погрязла в ложном пуританстве.

По сообщениям СМИ, зрителям не хватило присутствия самой Ляйсан Утяшевой. Говорят, гимнастка пробыла на сцене всего несколько минут, а всю основную работу выполнила ее команда. Некоторые раскритиковали и организаторов мероприятия, которые отказывались прислушиваться к просьбам покупателей. Как писали "Дни.ру", беременная поклонница Ляйсан Утяшевой попросила пересадить ее с неудобных для просмотра шоу мест, но организаторы ей отказали.