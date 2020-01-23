Друг откровенно высказался о состоянии Джигарханяна

Друг Армена Джигарханяна Юрий Растегин откровенно высказался о состоянии артиста. Он отметил, что знаменитость чувствует себя хорошо.

В последнее время Сеть наводнили слухи о том, что якобы актер при смерти. Растегин опроверг эти утверждения. По его словам 84-летняя знаменитость в бодром состоянии духа. К примеру, свой 84-й день рождения в октябре прошлого года Джигарханян отметил в ресторане предпринимателя.



"Он был в прекрасном настроении. На дне рождения ел и выпил винца. Актеры из театра приготовили маленькое представление. Видно, что сейчас Джигарханяну хорошо, и он даже слегка помолодел", – цитирует Растегина издание Teleprogramma.pro.

Бизнесмен отметил, что разговоры о плохом самочувствии артиста не соответствуют действительности. Однажды к нему пришел известный в бывшем футболист Никита Симонян. К нему Армен Борисович обращался по имени-отчеству. Это яркое свидетельство, что он помнит своих друзей и как их зовут.

Известно, что на дне рождения была и Татьяна Власова, бывшая жена звезды отечественной сцены. Сейчас именно она взяла всю заботу о нем на себя.

Напомним, что ранее экс-супруга Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская также высказалась о состоянии артиста. "Приходил с охранником забрать свои вещи. Со мной не общался. Он в пол смотрел. Или стыдно ему было, или был под воздействием каких-то медикаментов успокоительных. Мне так показалось. Он на себя был не похож по поведению", – отметила пианистка.