Друг откровенно высказался о состоянии Джигарханяна

В последнее время Сеть наводнили слухи о том, что якобы актер при смерти. Растегин опроверг эти утверждения. По его словам 84-летняя знаменитость в бодром состоянии духа. К примеру, свой 84-й день рождения в октябре прошлого года Джигарханян отметил в ресторане предпринимателя.
"Он был в прекрасном настроении. На дне рождения ел и выпил винца. Актеры из театра приготовили маленькое представление. Видно, что сейчас Джигарханяну хорошо, и он даже слегка помолодел", – цитирует Растегина издание Teleprogramma.pro.
Бизнесмен отметил, что разговоры о плохом самочувствии артиста не соответствуют действительности. Однажды к нему пришел известный в бывшем футболист Никита Симонян. К нему Армен Борисович обращался по имени-отчеству. Это яркое свидетельство, что он помнит своих друзей и как их зовут.
Известно, что на дне рождения была и Татьяна Власова, бывшая жена звезды отечественной сцены. Сейчас именно она взяла всю заботу о нем на себя.
Напомним, что ранее экс-супруга Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская также высказалась о состоянии артиста. "Приходил с охранником забрать свои вещи. Со мной не общался. Он в пол смотрел. Или стыдно ему было, или был под воздействием каких-то медикаментов успокоительных. Мне так показалось. Он на себя был не похож по поведению", – отметила пианистка.
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