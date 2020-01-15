"Армена Борисовича мы потеряли": бывшая жена сделала заявление о Джигарханяне

Виталина Цымбалюк-Романовская убеждена, что ее бывший муж Армен Джигарханян оторван от мира. По словам пианистки, никто из друзей не может с ним связаться.

Жить гражданским браком с прославленным артистом Виталина Цымбалюк-Романовская начала с 2010 года. Вряд ли она тогда могла предположить, каким скандалом завершатся их отношения. Пианистка опровергла разговоры о том, что сошлась с Арменом Джигарханяном с расчетом попасть в высшее общество. "Я не была обделена, еще живя в Киеве и учась в консерватории, культурной средой. А общие знакомые у нас с Арменом Борисовичем образовались еще в Киеве", – отметила пианистка.

Тем не менее, Виталина Цымбалюк-Романовская призналась, что совершенно не скучает по тому времени. Она объяснила: "Я скучала и сожалела бы, если бы не понимала, что вернуть это невозможно. Но если бы это можно было бы вернуть, то Армену Борисовичу было бы лучше, чем мне, потому что он больше потерял, в связи с нашей разлукой. Он потерял всю свою жизнь, такую качественную, какую он по-настоящему хотел и наконец-то смог себе позволить – потерял!"

В свою очередь, бывшая супруга Армена Джигарханяна убеждена, что ей больше повезло в этой скандальной ситуации. "Я с этими людьми – кроме тех, кто ушел из жизни, – с Эдвардом Станиславовичем Радзинским, Владимиром Юрьевичем Быстряковым, поэтом Юрием Евгеньевичем Рыбчинским по-прежнему общаюсь. А у Армена Борисовича нет такой возможности. Он оторван от мира. Никто не может ему позвонить, и он не может никому из друзей позвонить. Телефон ему не дают", – рассказала Виталина Цымбалюк-Романовская.

В заключение пианистка озвучила планы, которые ставил Армен Джигарханян, но не осуществил. "С Давидом Яновичем Армен Борисович, кстати, хотел ставить спектакль "Остров сокровищ". Но Давид Янович заболел, и потом его не стало, а потом и Армена Борисовича мы потеряли. Армен Борисович собирался с Юрием Евгеньевичем Рыбчинским работать и хотел ставить пьесу Эдварда Станиславовича Радзинского "Я стою у ресторана, замуж поздно". Но увы..." – цитирует бывшую жену артиста "Собеседник".