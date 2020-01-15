"Пошла вон, ничтожество": народная артистка отреагировала на выпад Цымбалюк-Романовской

Бывшая жена Армена Джигарханяна, скандально известная пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская и прославленная актриса Тамара Семина снова на ножах. Народная артистка бурно отреагировала на высказывание музыкантши, унизив ту обидными выражениями.

Недавно Тамара Семина снялась в очередном выпуске шоу "Пусть говорят", в котором порадовалась воссоединению Армена Джигарханяна с бывшей женой, Татьяной Власовой. Виталине Цымбалюк-Романовской такая реакция артистки не пришлась по душе. Якобы в соцсети та негативно высказалась о ней. "Она в молодости напивалась на съемках и пыталась залезть в постель к женатым порядочным артистам. Ее гнали палками", – цитирует пианистку "Собеседник".

Когда эти слова дошли до самой Тамары Семиной, актриса не сдержала эмоций. Она пригрозила пианистке. "За эти слова мне надо подать на нее в суд. Призвать всех свидетелей, жен партнеров, которые остались живы. И тогда ее ждет виселица, расстрел и бог знает что. Или пусть ее отдадут на растерзание толпы", – кровожадно заявила Семина.

При этом актриса опровергла слова, якобы сказанные Виталиной: "Меня зрители обожают. Они знают всю мою подноготную и понимают, что такого, о чем говорит эта дама, никогда не было". Тамара Семина выдвинула мнение, что Цымбалюк-Романовская занята только своими "черными делами". Актриса философски заметила: "Сейчас век вот таких типчиков, которые хватаются за ширинки. Им даже не ширинки нужны, а только кошельки. Или кто способен родить ребенка поскорее и отнять все имущество. Это цель их жизни. Жалость несусветная!".

Ранее Тамара Семина и Виталина Цымбалюк-Романовская едва не подрались прямо в студии передачи "Пусть говорят". Актриса объяснила, что изначально не хотела вмешиваться в это дело. С Арменом Джигарханяном во время скандала, последовавшего после его заявления о расставании с женой, не разговаривала. Ей было очень жаль артиста.

На ту передачу, по словам Семиной, ее заманили обманным путем. "Вышла в студию. Ведущий говорит: "Тамара Петровна, она плачет!" На что я ответила: "Грош цена этим слезам!". Зубы скалит, улыбочка – жуть, смотреть невозможно. Она так куражится! А ведущий продолжает: "Ну Виталина же любит!". Да она не знает, что слово "любить" означает! Ей это неведомо! Я говорила спокойно. Ее, наверное, это взбесило. Она, продолжая улыбаться, подходит ко мне вплотную, чуть ли не нос к носу. Такое впечатление, что выпрашивала, чтобы я ее ударила! Я ей, глядя в лицо, сказала: "Слушай, ты этого не дождешься, пошла вон, ничтожество". В этот момент началась потасовка, ее оттащили. И все. После этого мне плевать на нее", – рассказала свою версию событий актриса.

Тамара Семина надеется, что Виталина Цымбалюк-Романовская все же познает такое чувство как любовь. "Годы-то идут. Хочется, чтобы она действительно кого-нибудь полюбила и перестала своим оскалом соблазнять других. А вообще какие-то мужики патологичные, что ли, пошли. Как может привлекать эта моль? У меня к ней брезгливое отношение, брезгливое", – откровенно призналась народная артистка.