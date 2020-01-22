"Мама, это невкусно": мольбы детей не остановили Пугачеву от поедания смердящего блюда

Шестилетние двойняшки, вооружившись книгой с рецептами из книг о Гарри Поттере, состряпали необычное угощение – "жабы в тесте". Гордый отец Максим Галкин опубликовал видео в своем микроблоге. По словам близняшек, блюдо должно оказывать снотворное действие.
К сожалению, угощение оказалось на редкость смердящим. Комедиант даже поинтересовался у ненаглядных чад, уж не зелья ли они готовят по рецептам из книг Джоан Роулинг? В ответ дети попросили родителей покинуть кухню из-за стоящего в помещении зловония.
"Это невкусно, это ужасно пахнет. Это жабы в тесте, чтобы спать", – цитирует Гарри и Лизу ФАН.
Впрочем, Примадонну вонь нисколько не смутила. Она даже отважилась попробовать необычное блюдо, хотя дети умоляли ее этого не делать.
"Мама, мама, это невкусно", – пыталась воззвать к артистке маленькая Лиза. Певица ответила лаконично: "Зато посплю". Вероятно, таким образом Пугачева хотела поддержать своих детей.
Психологи уверяют, что даже если у малышей что-то не получается, их стоит похвалить, чтобы в дальнейшем у них развивался интерес к увлечению. По всей видимости, опытная мама хорошо знает, как этот совет работает на практике.
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