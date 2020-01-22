Талантливого сына Пугачевой и Галкина публично отчитали

На днях известный юморист опубликовал в своем микроблоге видео, в котором Гарри исполняет песню. Примечательно, что сын звездной четы поет на французском под живой аккомпанемент. Парнишка очень старается не отставать от сестры Лизы.
По всей видимости, Максим очень гордится талантом наследника. Он кратко подписал публикацию: "Музицируем". Текст знаменитость сопроводила разнообразными смайликами.
Поклонники восхитились вокальными данными Гарри. Большинство высказало мнение, что для своих шести лет сын Галкина и Пугачевой прекрасно поет.
"Невероятно! Как интонирует и как чувствует музыкальную фразу! Молодчина, Гарик! Браво!" – написал Игорь Николаев. "Молодчинка, это ж надо!" – восхитилась Лера Кудрявцева. Комплименты в адрес мальчика также написали Филипп Киркоров, Валентин Юдашкин, Алика Смехова и многие другие.
Однако нашлись и те, кто публично отчитал сына Галкина. Актриса и телеведущая Сати Спивакова дала юному дарованию совет. "На тон ниже спуститесь".
Открытой критики в адрес мальчика не было, но фанаты Гарри принялись яростно отстаивать его честь. Они отметили, что ребенок еще учится, и посоветовали телеведущей держать свое мнение при себе. Спивакова ответила: "А можно я сама решу, что писать на странице хороших давних друзей?"
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