"Вынужденная мера и огромный стресс": Варум объяснила причину эмиграции из России

У Леонида Агутина и Анжелики Варум есть три квартиры в престижной высотке в самом "русском" районе Майами – Санни-Айлс. Это дом с теннисным кортом и несколькими бассейнами. На Агутина, по слухам, там записана одна квартира, на Варум – две. В Штатах живет их единственная дочь Елизавета. А вот хотят ли эмигрировать сами музыканты?



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