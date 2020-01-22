"Вынужденная мера и огромный стресс": Варум объяснила причину эмиграции из России

"Я не живу в Америке. Я живу и работаю в России. В Америке живет часть моей семьей, – развенчала миф Варум. – Историю их эмиграции в сотый раз повторять не буду. Все, кому сей факт был интересен, неоднократно читали и слышали об этом в моих интервью".
"Вообще, человеку, состоявшемуся и признанному в своей стране, бессмысленно куда-то уезжать. Можно попробовать поработать в международных проектах, можно купить недвижимость в любой стране мира и ездить туда отдыхать. Я всегда стремилась быть человеком мира, но никогда не мечтала быть эмигрантом", – заверила Анжелика.
"За очень редким исключением эмиграция является вынужденной мерой и огромным стрессом. Люди уезжают в поисках работы, за восстановлением здоровья или спасением жизни – как в случае с моим папой. Уезжают по семейным обстоятельствам, по идейным соображениям, по политическим мотивам", – пояснила Варум.
Говоря о политике, артистка подчеркнула, что не все в России ее устраивает. "Если демократический путь развития страны не оправдал всех наших надежд и ожиданий, то не нужно еще раз наступать на грабли утопической идеи, которая уже однажды себя дискредитировала. Я опасаюсь, как и многие, всякого рода революций. В моей генетической памяти революция представляется стихийным бедствием с мало прогнозируемым результатом, а я все-таки за пошаговые рецепты", – цитирует Анжелику Варум журнал "Авторадио".
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