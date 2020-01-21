"Очень жаль мою девочку-тростиночку": Варум шокирована случившимся с дочерью

Единственная дочь Анжелики Варум с 2003 года жила в Майами с дедушкой, его женой и дядей. Елизавета училась там в колледже. Создала рок-группу Without Gravity ("Без притяжения"), с которой выступала на концертах в школах. Сегодня она пишет музыку и играет на гитаре. Рада ли Анжелика такому повороту?

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