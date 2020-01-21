"Очень жаль мою девочку-тростиночку": Варум шокирована случившимся с дочерью

"И рада, и не рада, – вздохнула Варум. – Рада, потому что уже 12 в лет она взяла в руки свой первый инструмент – бас-гитару, продемонстрировав при этом отличное чувство ритма. В 14 собрала свою первую рок-группу, быстро освоила еще два инструмента – гитару и фортепиано, и начала писать музыку и тексты".
"Такое положение вещей меня как маму не могло не радовать, – продолжила Анжелика. – Ее увлечение совпало по времени с переходным возрастом. И вся подростковая неконтролируемая энергия была направлена на постижение азов профессии музыканта".
Однако были и негативные моменты в этом увлечении. "Как маме мне очень жаль мою девочку-тростиночку, которой всю жизнь надо будет доказывать миру свою состоятельность в таком непростом деле, как музыка", – пояснила артистка. Она знает, что такое жестокий мир шоу-бизнеса, поэтому шокирована смелостью наследницы.
"Лиза отлично знакома со всеми музыкальными стилями и направлениями, может оценить масштаб личности любого музыканта, какой стиль бы он ни исповедовал. Сама является мультимузыкантом и способна одновременно работать над несколькими стилево никак не совместимыми проектами. Проблема отцов и детей состоит лишь в том, что наша дочь знает в разы больше, чем мы. У нас не было такого количества информации, коим сегодня владеют наши дети", – цитирует Анжелику Варум журнал "Авторадио".
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