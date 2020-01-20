"Хороша!": Варум высказалась о даме Агутина

Анжелика Варум и Леонид Агутин считаются одной из самых крепких пар в отечественном шоу-бизнесе. При этом оба не скрывали, что в отношениях был не очень удачный период. Появлялась информация о том, что супруги разъехались. Это случилось на фоне слухов об измене Агутина.
К счастью, артистам удалось преодолеть неурядицы. На днях супруги отметили важную дату – прошло 22 года с тех пор, как они стали парой. Анжелика и Леонид по примеру коллег отправились в теплые края. После энергозатратного декабря отечественные знаменитости берут отпуск в январе, чтобы восстановить силы.
Скорее всего, Агутин и Варум отправились в США, где у них есть недвижимость. К тому же в Америке у пары живет дочь Елизавета. Наследница артистов тоже занимается музыкой, правда, в другом жанре – ее привлекает рок.
"Вот такая дама забрела сегодня к нам из соседнего кустарника. Беззастенчиво позировала моему мужу часа полтора! Хороша барышня! Не нуждается ни в каком фотошопе", – сообщила Анжелика Варум в "Инстаграм".
Она опубликовала фотографию огромной зеленой рептилии, пообещав, что больше снимков у себя в аккаунте покажет Агутин. Многочисленные поклонники неоднозначно отнеслись к кадру. Одни начали гадать, кто это – игуана или бородатая агама, другие не смогли сдержать омерзения.
Отметим, что вслед за женой Леонид Агутин опубликовал ряд снимков зеленой гостьи. Однако он был немногословен: "Незабываемая встреча!"
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Историк Соколов