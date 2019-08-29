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"Пристрелю на месте!": Варум эмоционально обратилась к Милявской

Анжелика Варум. Фото: www.globallookpress.com
Анжелика Варум, обычно интеллигентная и сдержанная, поддалась эмоциям. Популярная певица обратилась к Лолите Милявской и ее обидчикам.
прочитано 2339 раз

В рамках конкурса молодых исполнителей "Новая волна" в Сочи состоялся вечер, посвященный юбилею Анжелики Варум. Ей исполнилось 50 лет, но кто даст?! По такому случаю был организован концерт, на котором артисты исполнили песни именинницы – сплошь хиты.

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Лолита Марковна Милявская (Горелик)

Лолита Марковна Милявская (Горелик) певица

Лолита Милявская выбрала "Городок". На репетиции эксцентричная исполнительница так прониклась композицией, что не сдержала слез. В итоге Варум пришлось завершать начатое коллегой.

Не исключено, что рыдала Лолита не только из-за песни. Звезда дала понять, что действительно разводится со спортсменом Дмитрием Ивановым.

В пользу этой версии говорит и пост Анжелики в Instagram. Она выложила фотографию с Милявской, сделанную на репетиции. На снимке Варум крепко обнимает раскрасневшуюся от слез певицу. 

"Лолик. Моя девочка! Мы знакомы 25 лет, если не больше. Умная, красивая, талантливая, добрая. По-настоящему добрая и великодушная! Артист, быстроте реакции которого может позавидовать самый блистательный комик. Человек с болезненным чувством справедливости и безусловным доверием, чем часто пользуются нечистоплотные персонажи..." – поддавшись эмоциям, написала Анжелика Варум.

"Если вы не способны любить эту девочку, как своего ребенка, заботиться о ней, баловать, если не готовы поклясться провести с ней остаток жизни в любви и согласии, лучше не подходите! Еще раз увижу – пристрелю на месте!" – пригрозила обычно сдержанная артистка.

Анжелика отметила ранимость с виду невозмутимой Лолиты: "Смотреть на руины, которые вы после себя оставляете, невыносимо! А каждый раз собирать кирпичик за кирпичиком и восстанавливать этот храм нерастраченной любви адски сложно!" 

"Любить как свою единственную и неповторимую женщину эту огромную планету - Лолиту Милявскую – непросто. Нет сил – не суйтесь!" – намекнула Варум на сложный характер подруги.

Автор: 29 августа 2019, 09:25
ФОТОРЕПОРТАЖ

Королева фриков: Лолите Милявской – 55

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Довыпендривалась, вот и осталась на старости никому ненужной.
Гость
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Богатые и старые женщины тоже плачут.
Гость
Ответить
Вряд ли ей посчастливится еще раз встретить молодого , накачанного герантофила, даже при соблазне ее материальных возможностей.
Гость
Ответить
Милявская-огромная планета... Слово планета вычеркиваем, остается слово-огромная. На огромного любителя огромных женщин, причем много пьющих.
Гость
Ответить
Силенок то хватит пристрелить, хвастунишка и подхалимка.
Гость
Ответить
КУКУШКА ХВАЛИТ ПЕТУХА....
1

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