"Что за зверек?": сын Максима Галкина вызвал недоумение истошным воплем на камеру

Юморист показал в соцсети, что умеет его сын Гарри. Максим снял на видео, как мальчик не просто свистит, а будто пародирует животных, издавая то трель соловья, то крик дельфина.
Галкин поразился необычному таланту отпрыска, сообщает Teleprogramma.pro. "Домашний ультразвук", – подписал он ролик.
Поклонникам шоумена видео показалось неоднозначным. У некоторых оно вызвало недоумение. "Что за зверек?", "На Филиппа похож", – отметили фолловеры.
Большинство откликов о таланте сына Максима Галкина оказались положительными. "Смело может принимать участие в шоу "Лучше всех", "Класс. Талантливые детки талантливых родителей", "Это точно малыш свистит?", "Прямо соловей", "Художественный свист", "Ничего себе", - написали пользователи "Инстаграм".
Добавим, что наследник Аллы Пугачевой и Максима Галкина часто помогает отцу с мелким ремонтом по дому и сам мастерит вещи. Также он не раз участвовал в импровизированных спектаклях с сестрой Лизой.
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