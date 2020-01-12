"Яркое солнышко!": дочь Аллы Пугачевой умилила россиян своим талантом

В "Инстаграм" Примадонна поделилась роликом, на котором ее дочь Лиза в нежном персиковом платье исполняет песню "Миллион алых роз". Для этой композиции музыку написал Раймонд Паулс. В кадре девочка стоит на сцене рядом с новогодней елкой с микрофоном в руках.
У сцены же стоит ее брат Гарри. Заметив, что его снимают, сын Аллы Пугачевой и Максима Галкина принимается подпевать сестре. Россияне умилились трогательным кадрам. "Наследница таланта!", "Яркое солнышко!", "Это не ребенок, а чудо какое-то", – восхитились в комментариях подписчики Аллы Пугачевой.
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