Странный вид Агутина и Варум вызвал ажиотаж

В кадре супруги позируют в необычных образах, чем-то напоминающих стиль "ревущих двадцатых". На Анжелике черная блузка с перьями и длинная юбка того же цвета. Голову знаменитости украшает вязанная шапка. Стилисты сделали ей винтажную прическу.
Агутин предпочел для себя более классический внешний облик, однако остался в той же цветовой гамме. Он завязал тогда еще длинные волосы в хвост, надел рубашку и брюки.
Своей публикацией звезда отечественной эстрады поздравил супругу с 22-летней годовщиной свадьбы. Артист написал трогательный текст.
"Это фотографии с нашей первой фотосессии поздней весной 1997 года. А в 1998 году 15 января мы стали парой. 22 года назад. Я люблю тебя, родная, и хочу, чтобы ты была счастлива! Когда ты улыбаешься, весь мир вокруг озаряется ярким и теплым светом. Жаль, конечно, что время летит так быстро. Но ведь так стремительно пролетает только хорошее время. Нам очень повезло. Я не представляю, чтобы я делал без тебя, без твоей нежности и мудрости. Сегодня у нас праздник – наша очередная годовщина! И пусть все продолжается...", – написал Леонид в своем инстаграм-аккаунте.
Поклонники звездной пары поспешили поздравить их со знаменательным событием. Они пожелали творческой семье успехов и счастья на долгие годы.
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