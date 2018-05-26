49-летняя Анжелика Варум выглядит как девочка

26 мая Анжелика Варум празднует 49-летие. За годы творческой деятельности певица смело экспериментировала со своей внешностью, меняясь буквально до неузнаваемости. Одно неизменно – Анжелика всегда харизматична, изящна и стильна. Сегодня Варум выглядит как девочка и дарит свою красоту поклонникам.
Парой восхищались многие
Девушки окончили школу
Звезда "Дома-2" смеялась и блистала
Прославленной актрисе исполнилось 59 лет
Как выглядят сегодня кумиры 90-х
Певец впервые представил новую возлюбленную
Звезды очередной раз блеснули нарядами на красной дорожке
19 мая певица празднует день рождения
Народные гулянья по случаю венчания Гарри и Меган Маркл начались задолго до самого события
Венчание прошло в часовне Святого Георгия
Поклонники не узнали артиста
Юморист ошарашил поклонников
Матильда прокомментировала печальную новость
Народ негодует