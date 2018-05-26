49-летняя Анжелика Варум выглядит как девочка

26 мая Анжелика Варум празднует 49-летие. За годы творческой деятельности певица смело экспериментировала со своей внешностью, меняясь буквально до неузнаваемости. Одно неизменно – Анжелика всегда харизматична, изящна и стильна. Сегодня Варум выглядит как девочка и дарит свою красоту поклонникам.

