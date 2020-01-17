Алла Пугачева раскрыла интимное прозвище Игоря Николаева

Музыкант опубликовал в "Инстаграм" архивное фото, на котором запечатлен маленьким за пианино. "Этому мальчику по сахалинскому времени уже 60", - подписал снимок Игорь Николаев.
В числе прочих подписчиков с именинами певца поздравила и Алла Пугачева. При этом она обозначила, как ласково называет мужа Юлии Проскуряковой. Как выяснилось, Примадонна называет композитора Игоряшей.
"Игоряша, дорогой! С днем рождения!" - обратилась к артисту Алла Пугачева. К поздравлениям присоединилась Анита Цой. Она пожелала композитору процветания, крепкого здоровья и семейного благополучия.
Напомним, что Игорь Николаев дружит с семьей Аллы Пугачевой на протяжении долгих лет. Вместе с супругой певец не раз бывал в особняке Примадонны и шоумена Максима Галкина в деревне Грязь.
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