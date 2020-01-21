"Мумия": болезненный вид Пугачевой вызвал жаркие споры в Сети

Музыкант опубликовал в своем микроблоге серию из нескольких снимков. На них знаменитость позирует в окружении семьи и друзей. В кадре Николаев появляется то в обществе жены, то в обществе коллег. Так на одном из фото вместе с Игорем запечатлели Примадонну. Для выхода в свет супруга Максима Галкина выбрала черную блузку и юбку в белый горошек. Образ она дополнила стильной кожаной сумкой.
"Несколько фото с дня рождения 17.01.2020🎉Будут еще!) А сегодня – продолжение, уже в другом городе!) (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. ред.)", – подписал публикацию Николаев.
Поклонники поздравили музыканта с юбилеем. Однако некоторые обеспокоились внешним видом Примадонны. Одни обвинили певицу в злоупотреблении пластикой, другие принялись вопрошать, что у нее с рукой.
"Поздравляю! А примадонне надо еще руки заменить", "И туловище, и органы. Да там уже пора полный капремонт делать. Но для своих лет она молодец, еще молодится и пластику делает", "А что у Аллы с рукой? Вся в шишках", "Я за естественное старение, а когда лицо пионерки, а руки пенсионерки – АНОМАЛИЯ природная", "Справа это кто, мумия?" – высказались удивленные комментаторы.
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